Зелеными не рвать! Как собрать урожай помидоров, за который вам не придется краснеть

Принято считать, что срывать зеленые помидоры и оставлять их дозревать — нормально. Но это не совсем правильно Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







При ближайшем рассмотрении оказывается, что у выращивания помидоров так много тонкостей, что кажется — лучше бросить всё это и покупать их на рынке или в магазине. Но мы не ищем легких путей! Да, им нужен правильный уход, их одолевает столько болезней, что не сразу разберешься, от чего лечить. Хорошо, что у нас есть агрономы, которые всегда расскажут, как избавиться от популярных томатных заболеваний и почему не стоит срывать зеленые помидоры для дозревания. Как не дать помидорам зажиреть?

Когда у помидоров пышная листва, а урожай оставляет желать лучшего (а то томатов и вовсе нет), это значит, что они жируют. Обычно это происходит из-за плохого освещения или неправильного полива.



Если томаты начинают жировать, хорошего урожая ждать не приходится Евгения Бикунова / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Отсутствие достаточного освещения является одной из основных причин отсутствия плодов, поскольку растениям требуется от шести до восьми часов полного солнечного света для цветения, а затем плодоношения, — рассказывает агроном-плодоовощевод Марина Ковалёва. — Без этого у вас останется много листвы и цветов, но совсем немного помидоров. Для производства помидоров требуется много энергии, которую растения получают от солнца. Если ваши томаты не получают достаточно света, их следует переместить. Кроме того, помидорам нужно много воды. Из-за ее недостатка плоды будут плохо развиваться, растение даст несколько цветов, но потом они просто опадут. Еще одна причина — излишек азота. Даже если вы выбрали подходящее удобрение, учитывайте график внесения. Добавьте удобрения во время посадки, но до следующей подкормки должно пройти достаточно времени — пока у растений не появятся небольшие плоды. Если азотных удобрений будет слишком много, это будет стимулировать только бешеный рост листьев. Красиво, но бесполезно.

У пышных листьев томатов нет ничего общего с хорошим урожаем. Скорее наоборот Фото: Александра Савельева / 76.RU Поделиться Поделиться







Остановить жирование помидоров можно следующими способами:

прекратите давать растениям азотные подкормки;

внесите монофосфат калия — он поможет растениям не сбрасывать завязи;

внесите под томаты золу — она снижает активность азота;

обработайте растения раствором суперфосфата (одна столовая ложка на пять литров воды);

устройте кардинальную стрижку: удалите по пять-шесть листьев, но не обрезайте макушку детерминантных (более компактных гибридов со множеством коротких боковых побегов, которые заканчиваются завязями) растений — у них удаляют лишь боковые побеги, расположенные ниже первой завязи.

Почему много цветов, но нет урожая?

— Если у помидоров много крупных цветков, но нет плодов, возможно, слишком холодно и влажно или слишком жарко и сухо, — говорит Марина Ковалёва. — Из-за этого цветки опадают, а плодоношение затрудняется. Необходимая для роста томатов температура составляет 18–21 °C в течение дня и 13 °C — ночью. Если она поднимется значительно выше 29 °C , помидоры не смогут зацвести и не принесут плодов.

Еще одна причина — плохое опыление. Обычно оно происходит за счет ветра, движения и вибрации крыльев насекомых. Этому процессу препятствует высокая влажность. (Хотя, с другой стороны, высокая влажность нужна для формирования пыльцы.) Вы можете помочь опылить растения помидоров, осторожно постукивая по цветкам или цветочным стеблям или аккуратно смахнув пыльцу с одного цветка на другой.

— И если вы видите, что тычинки длиннее, чем пестик, то нужно просто кисти соседних томатов прислонить друг к другу и провести опыление, — говорит заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Аграрного университета Михаил Карпухин.

Какие самые распространенные болезни томатов?

Одно из наиболее опасных вирусных заболеваний томатов — вирус мозаики пепино. Его типичные симптомы — мраморность плодов, крапивовидность верхушек, желтые пятна на листьях, мозаичность листа и коричневение чашечки. Из-за вируса томаты неравномерно созревают, трескаются, вырастают маленькими и вообще теряют в качестве. По подсчетам Россельхознадзора, в среднем потери качества колеблются в пределах 4–15% , а потери продукции у агропроизводителей достигают 12%. Но не один только вирус мозаики пепино вредит помидорам. В Россельхознадзоре даже список самых распространенных болезней томатов есть.



Признаки болезней томатов Евгения Бикунова / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Черная ножка При этой грибной болезни рассады томатов стебельки становятся водянистыми и бурыми на уровне почвы, рассада никнет и гибнет. Больной участок резко отделен от здорового корня и здоровой верхней части стебля. В этом сезоне с таким положением дел вы уже ничего не сделаете, а на будущее специалисты рекомендуют хорошо промыть и стерилизовать ящики для рассады, пропарить грунт и кипятить воду для полива, соблюдать температурный режим и не загущать посевы.

Кладоспориоз (бурая пятнистость) Вместе с цветением и плодоношением помидоров на нижних листьях появляются странные нечеткие светло-желтые пятна? Это верный признак кладоспориоза. Проверьте нижнюю сторону листа. Если там есть серый налет (а скорее всего, он там есть), это грибные споры. Очень скоро все листья помидоров, кроме самых верхних, станут бурыми, скрутятся и засохнут. Если ничего не делать, растение погибнет.



Благоприятные условия для развития бурой пятнистости:

высокая влажность;

резкое изменение температуры от холода до +20 и выше;



особенно быстро бурая пятнистость развивается в теплицах.

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют почаще проветривать теплицу, чтобы влажность держалась на уровне 60–70% . Удаляйте нижние листья и чередуйте посадки, чтобы повысить плодородие почвы и защитить растения от вредителей и болезней. Фитофтороз

Это заболевание легко определить по коричневым пятнам на листьях, стеблях и плодах, которые расползаются прямо на глазах. Кроме этого, распознать фитофтороз можно по таким признакам:

белый налет спор на стеблях и листьях;

бурые подкожные пятна на зеленом плоде;

плоды сначала твердые, как камни, а потом снова становятся мягкими.

При первом признаке болезни эксперты советуют удалить больное растение и уничтожить за границами участка — закопать или сжечь. Остальные томаты надо опрыскать бордоской жидкостью 1%. Если год влажный, повторите опрыскивание несколько раз с интервалом 10–12 дней.

Вершинная гниль Она проявляется вдавленными пятнами на верхушках плодов, которые в дальнейшем начинают размягчаться и гнить. Скорее всего, они не успеют созреть и опадут. Лучше такие растения убрать, чтобы они не заразили другие. Специалисты Россельхознадзора рекомендуют следить за почвой: вершинная гниль развивается на засоленных почвах и на тех, где слишком мало (или слишком много) кальция. Если регулярно вносить фосфорно-калийные удобрения, томаты будут устойчивы к возбудителю вершинной гнили.



Столбур

Эта заразная и очень опасная вирусная болезнь начинается с того, что верхушка стебля розовеет, листья приобретают фиолетовый оттенок и складываются вокруг главной жилки, чашелистики срастаются между собой, пестик деформируется, тычинки цветков усыхают. Плоды при этом становятся «деревянными» и, конечно, несъедобными. Обычно грядки, зараженные этой болезнью, теряют до 40% урожая. Томаты болеют столбуром в очень жаркое лето. Чтобы защитить от него посадки, старайтесь высаживать рассаду в теплицу пораньше и удалять многолетние сорняки, особенно вьюнки, повилику, цикорий и молочай.

Можно ли срывать зеленые помидоры?

Распространено мнение, что помидорам лучше дозревать не в теплице на кусте, а зелеными в коробке. Но на деле оказывается, лучше не рвать томаты совсем зелеными.



Помидоры не стоит срывать ни зелеными, ни красными — найдите что-то между Фото: Александра Савельева / 76.RU Поделиться Поделиться







— Помидоры в теплице надо собирать не красными, не зелеными, а в бланжевой спелости. Вообще созревание томата начинается с того, когда он начинает блестеть. Вначале, когда томат только завязался, он матовый. А когда начинает созревать — блестит, — говорит заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Аграрного университета Михаил Карпухин. — После этого он начинает потихоньку приобретать коричнево-оранжевый цвет. Вот на этой стадии и нужно сорвать томат, именно это состояние и есть бланжевая спелость.

По словам специалиста, если дождаться, пока томат покраснеет в теплице, он может растрескаться. Чем быстрее он зреет, тем меньше его клетки растягиваются. Если мы срываем помидор в бланжевой спелости, то при дозревании он не теряет свои вкусовые свойства. А если сорвать матовый, то вкус будет посредственный.

— Томаты в бланжевой спелости надо сложить в картонную коробку, и, если вы хотите, чтобы они быстро и дружно созрели, положите в эту же коробку яблоки или бананы. Когда яблоки лежат в этой коробке, они выделяют этилен, как и бананы. И у вас буквально в течение недели все томаты созреют и будут иметь прекрасный вкус, — объяснил Михаил Карпухин.

Как удобрять помидоры?

Для удобрения помидоров можно развести 15–20 граммов аммиачной селитры на 10 литров воды и опрыскать листья этим раствором. По словам специалистов, томаты очень любят углекислый газ. Чтобы повысить его концентрацию, можно собрать всю скошенную на газоне траву и замульчировать ей все томаты. Будет идти перегревание почвы, и концентрация углекислого газа будет повышаться.

Можно ли есть сморщенные помидоры?

Сморщенными и деформированными помидоры становятся из-за так называемого кетфейсинга (по-русски можно просто «кошачья морда»). Происходит это, когда томаты цветут в холодную погоду. При слишком низкой температуре цветки опадают. Но если цветок опыляется до того, как лепестки начнут опадать, некоторые прилипнут к развивающемуся помидору. Это создает на плодах такие типичные морщины. Помидоры с «кошачьей мордой» можно есть — достаточно срезать неаппетитные корки. А на будущее лучше перед посадкой убедиться, что погода достаточно теплая, чтобы помидоры могли нормально развиваться.

