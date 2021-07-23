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Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Решение приняли по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое 23 июля провела вице-премьер Татьяна Голикова.

В Бахрейн два раза в неделю будут летать рейсы по маршруту Москва — Манама, в Доминикану по маршрутам: Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата, с общей частотой три рейса в неделю, в Молдавию по маршруту Москва — Кишинев три рейса в неделю.

«Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск с одного до трех рейсов в неделю», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

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