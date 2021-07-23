FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.77р86.85р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
4
Печать

«Крикнул «сука!» и стал падать». Переломанного мужчину госпитализировали с Бухарестской после ссоры с девушкой

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасают мужчину с многочисленными переломами, которого нашли под окнами высотки во Фрунзенском районе Петербурга. Свидетелями его попыток уцепиться за жизнь стали прохожие.

О случившемся «Фонтанке» 23 июля сообщила читательница. Накануне вечером на Бухарестской улице у дома № 130 она услышала крики, их источник увидела, подняв голову. Ругалась пара, при этом женщина была в квартире, а мужчина — только частично.

«Его супруга орала на него и драла за волосы, висящего», — рассказывает читательница. По её впечатлению, мужчина висел за пределами квартиры достаточно долго: она успела скооперироваться с редкими прохожими, чтобы набрать 112, начала просить, чтобы кто-нибудь поднялся в дом и попытался помочь оттуда.

«Потом услышала, как он крикнул «сука!» и стал падать. Не знаю, выжил ли», — говорит читательница.

По данным «Фонтанки», мужчина жив. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и отправили в операционную. Состояние пострадавшего тяжёлое: у него множественные переломы рёбер, закрытый перелом таза и бедра, сломано основание черепа.

Полиция уже побывала в четырнадцатиэтажке на Бухарестской улице и опросила 28-летнюю хозяйку квартиры, которую, вероятно, слышала читательница. Жительница Петербурга сообщила, что вечером к ней заходил подвыпивший 33-летний знакомый, произошла ссора, после которой он предпочёл покинуть квартиру нестандартным путём.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Antuan Rokanten
Этот случай лишний раз подтверждает мою теорию об особях женского пола. Они все такие... Мужики, не связывайтесь с женщинами вообще, ничего хорошего от этого не будет. Она ведь его скинула.
hal9000
Вот и женись после такого..а он наверно -Дорогая ну дай я тебя поцелую..а она-Пошол вон пьянь..иди от меня чудо небритое вонючее облеванное..пошел вон отсюда ..вот мужик и отчаялся..сказал если дашь поцеловать спрыгну с балкона..и висит и орет ну дорогая ну дай поцелую..а она за волосы его схватила и носом в бетонную стену..-пьянь..скотина..а он висит уже на последних силах-ну дорогая ну дай перед смертью хоть поцелую..а она хлоднокровно-пошел вон отсюда чтоб я больше тебя невидела..а он-сууукааа....вот так они и жили..спали врось а дети были...
Замшиная_улица
Что с ним дальше будет после таких переломов?... В один момент поменял жизнь не в лучшую сторону.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний