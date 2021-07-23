«Крикнул «сука!» и стал падать». Переломанного мужчину госпитализировали с Бухарестской после ссоры с девушкой

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасают мужчину с многочисленными переломами, которого нашли под окнами высотки во Фрунзенском районе Петербурга. Свидетелями его попыток уцепиться за жизнь стали прохожие.
О случившемся «Фонтанке» 23 июля сообщила читательница. Накануне вечером на Бухарестской улице у дома № 130 она услышала крики, их источник увидела, подняв голову. Ругалась пара, при этом женщина была в квартире, а мужчина — только частично.
«Его супруга орала на него и драла за волосы, висящего», — рассказывает читательница. По её впечатлению, мужчина висел за пределами квартиры достаточно долго: она успела скооперироваться с редкими прохожими, чтобы набрать 112, начала просить, чтобы кто-нибудь поднялся в дом и попытался помочь оттуда.
«Потом услышала, как он крикнул «сука!» и стал падать. Не знаю, выжил ли», — говорит читательница.
По данным «Фонтанки», мужчина жив. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и отправили в операционную. Состояние пострадавшего тяжёлое: у него множественные переломы рёбер, закрытый перелом таза и бедра, сломано основание черепа.
Полиция уже побывала в четырнадцатиэтажке на Бухарестской улице и опросила 28-летнюю хозяйку квартиры, которую, вероятно, слышала читательница. Жительница Петербурга сообщила, что вечером к ней заходил подвыпивший 33-летний знакомый, произошла ссора, после которой он предпочёл покинуть квартиру нестандартным путём.