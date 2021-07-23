«Крикнул «сука!» и стал падать». Переломанного мужчину госпитализировали с Бухарестской после ссоры с девушкой

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасают мужчину с многочисленными переломами, которого нашли под окнами высотки во Фрунзенском районе Петербурга. Свидетелями его попыток уцепиться за жизнь стали прохожие.



О случившемся «Фонтанке» 23 июля сообщила читательница. Накануне вечером на Бухарестской улице у дома № 130 она услышала крики, их источник увидела, подняв голову. Ругалась пара, при этом женщина была в квартире, а мужчина — только частично.

«Его супруга орала на него и драла за волосы, висящего», — рассказывает читательница. По её впечатлению, мужчина висел за пределами квартиры достаточно долго: она успела скооперироваться с редкими прохожими, чтобы набрать 112, начала просить, чтобы кто-нибудь поднялся в дом и попытался помочь оттуда.