В Австралии производителя «антиковидной» одежды оштрафовали на 5 млн долларов

Ложная реклама спортивной одежды, которая обещала покупателям защиту от коронавируса, обернулась для фирмы штрафом в 5 млн австралийских долларов. Об этом 23 июля пишет BBC.
Компания Lorna Jane начала рекламировать свою «уникальную» одежду серии LJ Shield в июле прошлого года, в период пандемии. Потребителям говорили об инновационной технологии, которая якобы предотвращает передачу всех патогенов.
Такой маркетинг судья назвал «эксплуататорским, хищническим и потенциально опасным». Суд оштрафовал компанию «за предоставление потребителям ложных и вводящих в заблуждение заявлений и за действия, способные ввести общественность в заблуждение».
Более того, компания Lorna Jane, у которой есть магазины в Австралии, Новой Зеландии, США и Сингапуре, обязана опубликовать опровержение. Также не разрешается делать какие-либо антивирусные заявления в отношении своей спортивной одежды в течение трех лет, если для этого нет разумных оснований.