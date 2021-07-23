В Австралии производителя «антиковидной» одежды оштрафовали на 5 млн долларов

Ложная реклама спортивной одежды, которая обещала покупателям защиту от коронавируса, обернулась для фирмы штрафом в 5 млн австралийских долларов. Об этом 23 июля пишет BBC.

Компания Lorna Jane начала рекламировать свою «уникальную» одежду серии LJ Shield в июле прошлого года, в период пандемии. Потребителям говорили об инновационной технологии, которая якобы предотвращает передачу всех патогенов.

Такой маркетинг судья назвал «эксплуататорским, хищническим и потенциально опасным». Суд оштрафовал компанию «за предоставление потребителям ложных и вводящих в заблуждение заявлений и за действия, способные ввести общественность в заблуждение».