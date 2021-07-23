Назначен новый тренер сборной России по футболу

Новым наставником национальной сборной по футболу стал Валерий Карпин. Своё решение по кандидатуре главного тренера 23 июля опубликовал Российский футбольный союз.

Отмечается, что контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.



В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.



«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

