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Назначен новый тренер сборной России по футболу

Новым наставником национальной сборной по футболу стал Валерий Карпин. Своё решение по кандидатуре главного тренера 23 июля опубликовал Российский футбольный союз.

Отмечается, что контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.

В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

«Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил Валерий Карпин.

В качестве игрока Карпин трижды выигрывал чемпионат России в составе московского «Спартака» (1992, 1993, 1994). В составе «Реал Сосьедад» выиграл серебряные медали чемпионата Испании (2002/2003).

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Комментарии (10)

Wert
Из экспертов матч тв в тренеры сборной. Однако, мач тв кузнитса кадров.
Там изо губерниив есть.
В хоккейной команде тоже вакансиё.
Sadava
Похоже, импортозамещение дошло и до футбола.
Савва Морозов
Карпин согласился на дешевле, лишь бы патлы показать.
А Ростов с ним "успешно" - сейчас "летит" Динамо.
Если на отборку возьмёт "старичков", то будет послан, при первой же попытке повые.
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