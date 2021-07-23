В ЮАР полицейских обвинили в похищении за подмену сбежавшего подозреваемого случайным прохожим

Два неопытных полицейских в ЮАР были арестованы за похищение невиновного человека на улице. Им они хотели заменить сбежавшего заключенного, пишет 23 июля Daily Mail.
Мужчина пошёл за покупками в Кейптауне, когда его схватили полицейские и отвезли в участок. Он провёл ночь за решёткой, пока утром в участок не приехал детектив. Он и увидел, что задержанный не похож на того человека, которого ранее арестовали по подозрению в краже. Проверив материалы дела и выслушав рассказ невиновного, детектив понял, что полицейские просто поймали другого «подозреваемого» после того, как их настоящий подозреваемый сбежал.
Улизнуть от правоохранительных органов он смог в больнице, где был под охраной полиции. Опасаясь последствий, офицеры просто нашли замену.
«Я не могу поверить, что сотрудники нашей южноафриканской полицейской службы просто арестовали невиновного человека, потому что настоящему подозреваемому по этому делу удалось скрыться», — заявил член Исполнительного совета общественной безопасности Альберт Фриц.