В ЮАР полицейских обвинили в похищении за подмену сбежавшего подозреваемого случайным прохожим

Два неопытных полицейских в ЮАР были арестованы за похищение невиновного человека на улице. Им они хотели заменить сбежавшего заключенного, пишет 23 июля Daily Mail.

Мужчина пошёл за покупками в Кейптауне, когда его схватили полицейские и отвезли в участок. Он провёл ночь за решёткой, пока утром в участок не приехал детектив. Он и увидел, что задержанный не похож на того человека, которого ранее арестовали по подозрению в краже. Проверив материалы дела и выслушав рассказ невиновного, детектив понял, что полицейские просто поймали другого «подозреваемого» после того, как их настоящий подозреваемый сбежал.