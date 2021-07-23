После шести лет поисков бывший спонсор «Что? Где? Когда?» арестован в Петербурге. С ним исчезла картина за 24 млн

В Петербурге суд не отпустил домой Адама Янова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Следствие, годами искавшее известного банкира и коллекционера, в ближайшие два месяца найдёт его в СИЗО.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 23 июля Янову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Куйбышевский районный суд определил его в следственный изолятор до 22 сентября.
По версии следствия, в апреле 2010 года Янов совместно с неустановленными лицами пришёл в офис «Нева Транзит» на Петровской набережной под предлогом покупки полотна кисти Александра Беггрова. Картину «Зимняя панорама Петербурга» он, согласно материалам, забрал обманом.
Стоимость похищенной картины, по данным суда, составляет 24,7 миллиона рублей. Подозреваемого в Петербург привезли из Москвы, обвинение в особо крупном мошенничестве ему ещё не предъявлено.
Ашот Хачиян, который также известен как Адам Янов — основатель «Интеллект-банка», некогда генеральный спонсор игры «Что? Где? Когда?», востоковед, организатор выставок. В ориентировках федерального розыска он был с сентября 2015 года, задержали его 21 июля этого года.