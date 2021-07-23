После шести лет поисков бывший спонсор «Что? Где? Когда?» арестован в Петербурге. С ним исчезла картина за 24 млн

В Петербурге суд не отпустил домой Адама Янова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Следствие, годами искавшее известного банкира и коллекционера, в ближайшие два месяца найдёт его в СИЗО.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 23 июля Янову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Куйбышевский районный суд определил его в следственный изолятор до 22 сентября.

По версии следствия, в апреле 2010 года Янов совместно с неустановленными лицами пришёл в офис «Нева Транзит» на Петровской набережной под предлогом покупки полотна кисти Александра Беггрова. Картину «Зимняя панорама Петербурга» он, согласно материалам, забрал обманом.