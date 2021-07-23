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Детсад в Красносельском районе Петербурга проверяют на туберкулёз из-за больного работника

Эпидемиологическая ситуация в детском саду Красносельского района Петербурга заинтересовала инспекторов Роспотребнадзора. Среди сотрудников нашли туберкулёз, теперь на него проверяют детей.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу 23 июля, заболевшего работника нашли среди персонала детсада № 38. Все помещения учреждения на Петергофском шоссе, 21/2 уже продезинфицированы, всех контактных детей и сотрудников обследуют.

Расследование показало, что работающие с детьми пренебрегают прохождением медосмотров. Теперь к медикам их отправляют в обязательном порядке.

«Проводится постановка туберкулиновых проб Манту и диаскинтеста, с последующим динамическим наблюдением. Сотрудники детского сада направлены на внеплановое флюорографическое обследование», — сообщают в Роспотребнадзоре. «На сегодняшний день новых случаев подозрения на туберкулез не выявлено. Детский сад закрыт на летний период».

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Комментарии (1)

lamer
Обычная процедура при выявлении первичного больного. Всегда так было. Заболевшему поправиться, а контактным - не заболеть.
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