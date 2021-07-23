Детсад в Красносельском районе Петербурга проверяют на туберкулёз из-за больного работника

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу 23 июля, заболевшего работника нашли среди персонала детсада № 38. Все помещения учреждения на Петергофском шоссе, 21/2 уже продезинфицированы, всех контактных детей и сотрудников обследуют.



Расследование показало, что работающие с детьми пренебрегают прохождением медосмотров. Теперь к медикам их отправляют в обязательном порядке.



«Проводится постановка туберкулиновых проб Манту и диаскинтеста, с последующим динамическим наблюдением. Сотрудники детского сада направлены на внеплановое флюорографическое обследование», — сообщают в Роспотребнадзоре. «На сегодняшний день новых случаев подозрения на туберкулез не выявлено. Детский сад закрыт на летний период».

