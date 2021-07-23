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Коррупция по-фински. Работнику администрации Иматры сделали визу в Россию за счёт городского бюджета

В Финляндии членов горсовета Иматры будут судить за оплату визы в Россию из горбюджета

Покупка четырехгодичной визы в Россию за счёт бюджета города для сотрудника администрации Иматры обернулась для него и его коллеги уголовным делом. Об этом 23 июля сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Председатель городского совета, депутат парламента и первый заместитель председателя Социал-демократической партии Финляндии Ниина Малм, а также 2-й заместитель председателя горсовета Эркки Сааримяки обвиняются в превышении должностных полномочий. Их незаконные действия вскрылись после аудита.

В апреле 2021 года Сааримяки получил российскую визу на четыре года, хотя в конце июля он покидает свой пост. Внутренняя проверка установила, что оснований для оплаты визы из городских средств нет, ведь никаких рабочих визитов в Россию из-за пандемии сейчас не осуществляется.

Председатель горсовета Малм попала под уголовное дело, поскольку одобрила счёт в размере 419,99 евро, которое туристическое агентство отправило городу. Член горсовета назвал случившееся ошибкой и заявил, что визу заказывал на свой счёт. Средства он бюджету уже возместил.

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Комментарии (7)

Einmerck
Ну, что сказать? Респект финам, у нас после аудита только бутылки шампанского вскрывают...
Brevnault
Суоми маленькая бедная страна. В нормальных странах председатели госдумы на "фальконах" частные визиты на малую родину совершают за бюджетный счет. Туда-сюда. Есть чем гордиться.
тов
Не надо идеализировать финнов, за счет компании они тоже любят что-нибудь себе выписать.

Но важнее то, что русских они ненавидят, считают свиньями и ждут когда смогут себе карелию вернуть.
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