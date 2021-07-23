Коррупция по-фински. Работнику администрации Иматры сделали визу в Россию за счёт городского бюджета

Покупка четырехгодичной визы в Россию за счёт бюджета города для сотрудника администрации Иматры обернулась для него и его коллеги уголовным делом. Об этом 23 июля сообщает финская телерадиокомпания Yle.



Председатель городского совета, депутат парламента и первый заместитель председателя Социал-демократической партии Финляндии Ниина Малм, а также 2-й заместитель председателя горсовета Эркки Сааримяки обвиняются в превышении должностных полномочий. Их незаконные действия вскрылись после аудита.