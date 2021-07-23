Коррупция по-фински. Работнику администрации Иматры сделали визу в Россию за счёт городского бюджета

Покупка четырехгодичной визы в Россию за счёт бюджета города для сотрудника администрации Иматры обернулась для него и его коллеги уголовным делом. Об этом 23 июля сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Председатель городского совета, депутат парламента и первый заместитель председателя Социал-демократической партии Финляндии Ниина Малм, а также 2-й заместитель председателя горсовета Эркки Сааримяки обвиняются в превышении должностных полномочий. Их незаконные действия вскрылись после аудита.
В апреле 2021 года Сааримяки получил российскую визу на четыре года, хотя в конце июля он покидает свой пост. Внутренняя проверка установила, что оснований для оплаты визы из городских средств нет, ведь никаких рабочих визитов в Россию из-за пандемии сейчас не осуществляется.
Председатель горсовета Малм попала под уголовное дело, поскольку одобрила счёт в размере 419,99 евро, которое туристическое агентство отправило городу. Член горсовета назвал случившееся ошибкой и заявил, что визу заказывал на свой счёт. Средства он бюджету уже возместил.