«Нужен человек, погруженный в специфику». Петербургские предприниматели предложили Смольному создать должность ресторанного омбудсмена

Сейчас в Петербурге есть должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ее занимает Александр Абросимов. Как пояснил глава «Рестограда» Александр Ружинский, ресторанный бизнес предложил делегировать к Александру Абросимову своего представителя, человека из отрасли. Для этого планируется пригласить его на ближайший экспертный совет.

Власти Петербурга и участники ресторанного рынка обсуждают создание в Северной столице должность омбудсмена по общественному питанию. Новая позиция предлагается по аналогии с Москвой, где эту функцию исполняют рестораторы Сергей Миронов и Анастасия Татулова. Предложение прозвучало 23 июля в ходе делового завтрака «Ресторанный бизнес в торговых центрах», организованного объединением «Рестоград».

«Нужен человек, погруженный в специфику как Миронов, как Татулова. Я вижу, какую работу они провели колоссальную по отмене требований QR-кодов. Это их заслуга», — сказал сооснователь сетей «Токио Сити» и «Бахрома» Сергей Симарев.

Его поддержал совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. По его словам, если у крупного бизнеса есть возможность задать вопросы властям на экспертных советах, то небольшие предприниматели не знают к кому обращаться. «Должен быть человек, которому могут задать вопрос маленькие предприниматели», — отметил он.

«Мы вообще не вводили QR-коды. Вы достучались раньше, без омбудсмена», — ответил рестораторам замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Он также напомнил, что единственный регион, где есть отдельный омбудсмен по общественному питанию — это Москва. Но чиновники поддержали предложение обсудить идею с Александром Абросимовым. Также сейчас Смольный создает консьерж-сервис для предприятий торговли. Аналогичная служба может появиться для общепита.