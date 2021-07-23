Правительство России внесло в Госдуму новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Целый букет штрафов на этот раз касается судовладельцев, которые утилизируют флот путём затопления кораблей. Документ опубликован на сайте Госдумы в пятницу, 23 июля.

В случае принятия инициативы «умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания» в пределах внутренних морских вод, территориального моря РФ, в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях РФ для граждан обойдётся в 3–5 миллионов рублей штрафа. Юридические лица заплатят 15–20 миллионов.



Несоблюдение собственником затонувшего судна сроков предоставления капитану морского порта сведений и документации, необходимых для удаления затонувшего судна, а также сроков начала удаления затонувшего имущества будет наказываться штрафом в 100–300 тысяч рублей для граждан и 300–500 тысяч для юрлиц. В случае неудаления затонувшего судна после согласования необходимых документов и сроков юрлицам грозит до 5 миллионов штрафа.

«Каждый судоподъем является уникальной технологической операцией, но в любом случае затраты на такую операцию исчисляются десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей, — сказано в законопроекте за подписью премьера Мишустина. — 79 судов (затопленных в водах РФ) находятся в доступности с береговой черты, оценочная стоимость их удаления — 1,047 миллиарда рублей».

Фото: sozd.duma.gov.ru Поделиться Поделиться







По информации капитанов морских портов, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, всего выявлено 258 затонувших судов. Имена собственников и капитанов известны по 59 затопленным кораблям.

Фото: sozd.duma.gov.ru Поделиться Поделиться







«Стоимость удаления судна типа Волго-Балт (судно, доступное с береговой черты) ориентировочно составит 23 миллиона рублей, что сопоставимо с предлагаемой административной ответственностью за несоблюдение требований по удалению затонувшего судна», — отмечается в пояснительной записке.



О количестве затопленных судов в акваториях СЗФО в законопроекте не сообщается, однако правила будут едиными для всех. Они вступят в силу в случае их одобрения парламентом весной 2023 года.