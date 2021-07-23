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Роспотребнадзор: Среди новых заразившихся коронавирусом растет число отдыхавших за границей

Роспотребнадзор рассказал о росте числа заболевших COVID-19 среди отдыхавших за границей

Глава Роспотребнадзора сообщила о росте числа заболевших среди возвращающихся в РФ туристов.

«За три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля [вернувшихся с курортов из зарубежных стран россиян] составляла 0,4 %, то сегодня это уже 0,7 %. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших», — цитирует 23 июля заявление Анны Поповой ТАСС.

По ее словам, вакцинация будет лучшим решением для тех россиян, кто хочет отдохнуть за пределами РФ. При этом глава надзорного ведомства отметила, что в России наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости.

Ранее Попова говорила, что индийский штамм проникает в Россию из США, Европы и с Мальдивских островов.

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Комментарии (2)

266112960
Две знакомых отдохнули в Турции. Одна в реанимации. Вторая средней тяжести. Первая причём незадолго перенесла ковид в легкой форме и понадеялась на приобретённый иммунитет. Граждане, сидите дома, если вам дорога жизнь.
lenaF
Доля от общего числа заболевших? Т.е. три недели назад в России 99,6% заражались ковидом на бескрайних просторах родины, а сейчас — всего 99,3%? Чрезвычайно полезное наблюдение, достойное того, чтобы глава Роспотребнадзора озвучила эту информацию на всю страну.
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