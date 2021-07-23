Роспотребнадзор: Среди новых заразившихся коронавирусом растет число отдыхавших за границей

Глава Роспотребнадзора сообщила о росте числа заболевших среди возвращающихся в РФ туристов.



«За три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля [вернувшихся с курортов из зарубежных стран россиян] составляла 0,4 % , то сегодня это уже 0,7 % . Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших», — цитирует 23 июля заявление Анны Поповой ТАСС.

По ее словам, вакцинация будет лучшим решением для тех россиян, кто хочет отдохнуть за пределами РФ. При этом глава надзорного ведомства отметила, что в России наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости.