Роспотребнадзор: Среди новых заразившихся коронавирусом растет число отдыхавших за границей

Глава Роспотребнадзора сообщила о росте числа заболевших среди возвращающихся в РФ туристов.
«За три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля [вернувшихся с курортов из зарубежных стран россиян] составляла
По ее словам, вакцинация будет лучшим решением для тех россиян, кто хочет отдохнуть за пределами РФ. При этом глава надзорного ведомства отметила, что в России наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости.
Ранее Попова говорила, что индийский штамм проникает в Россию из США, Европы и с Мальдивских островов.