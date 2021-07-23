Электричество кончилось. В Ушково отключилась связь «Мегафона»

В поселке Ушково Курортного района Петербурга у пользователей «Мегафона» пропала связь. Базовая станция осталась без электричества.
Аварию на обслуживающей Ушково станции «Фонтанке» подтвердили 23 июля в службе поддержки оператора.
«Пропало электричество. Видим аварию. Клиенты уже обращались к нам. В течение трех дней планируется устранить неисправность», — уточнил сотрудник компании.
«Мегафон» рекомендует жителям Ушково отъезжать подальше от поселка и подключаться к базовым станциям в Рощино, Зеленогорске или на Приморском шоссе у Финского залива.
По словам читателей «Фонтанки», из Ушково не дозвониться даже до экстренных служб.
В пресс-службе оператора сообщили, что в поселке Ушково у абонентов могут наблюдаться сложности со связью из-за аварии на сетях ресурсоснабжающей организации и отсутствия электричества. Технические специалисты уже выехали в поселок для установки временного генератора.