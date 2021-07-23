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Электричество кончилось. В Ушково отключилась связь «Мегафона»

В Курортном районе Петербурга у абонентов исчезла связь «Мегафона»

В поселке Ушково Курортного района Петербурга у пользователей «Мегафона» пропала связь. Базовая станция осталась без электричества.

Аварию на обслуживающей Ушково станции «Фонтанке» подтвердили 23 июля в службе поддержки оператора.

«Пропало электричество. Видим аварию. Клиенты уже обращались к нам. В течение трех дней планируется устранить неисправность», — уточнил сотрудник компании.

«Мегафон» рекомендует жителям Ушково отъезжать подальше от поселка и подключаться к базовым станциям в Рощино, Зеленогорске или на Приморском шоссе у Финского залива.

По словам читателей «Фонтанки», из Ушково не дозвониться даже до экстренных служб.

В пресс-службе оператора сообщили, что в поселке Ушково у абонентов могут наблюдаться сложности со связью из-за аварии на сетях ресурсоснабжающей организации и отсутствия электричества. Технические специалисты уже выехали в поселок для установки временного генератора.

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Комментарии (3)

MyAdmiral Kruzenshtern
А в фильмах об апокалипсисах (метеорит, землетрясение, оледенение) главные герои до последнего момента пользуются мобильной связью :)
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