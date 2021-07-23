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На улицах Петербурга начинается вакцинация бездомных от COVID-19

«Благотворительная больница» 23 июля анонсировала начало вакцинации бездомных на улицах Петербурга. Две машины социального патруля благотворительного фонда «Диакония» 26 июля доставят к месту вакцинации маломобильных людей. Распространять вакцину будут сотрудники городской поликлиники №49.

«За три часа работы первую дозу вакцины «Спутник V» должны получить несколько десятков человек, которые живут на улице или в приютах, у части из них нет документов, удостоверяющих личность, а значит, и возможности получать плановую медицинскую помощь, в том числе пройти вакцинацию, — говорится в поступившем 23 июля от организации пресс-релизе. — Всем, кто поставит прививку, на руки выдадут справку о том, что они получили первую дозу вакцины».

Как рассказал директор «Благотворительной больницы» Сергей Иевков, на улицах Петербурга, по разным оценкам, около 60 тысяч бездомных. Их вакцинация — важный шаг к достижению коллективного иммунитета.

«Двухкомпонентные вакцины делают людям, живущим на улице, в США и Европе. То есть это мировая практика. Замечательно, что теперь такое возможно и в Петербурге. Нам удалось добиться этого совместными усилиями», — прокомментировал акцию Иевков.

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Комментарии (6)

265860145
Мне вот интересно, почему я на дому не могу привить пожилую маму, а бездомных будут куда-то возить.
chip1
Бесплатный лайфхак для властей, каждому при вакцинации выдавать по 3 бутылки водки, желающих отбоя не будет, и не только бомжей!)
zlopopik
Так, понятно, в статистику по вакцинированным смело можно приплюсовать 60 000 душ. - это как показатель бессовести чинуш. Решили позаботится. Ага. Сама по себе цифра - количество бездомных людей в городе - удручает.
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