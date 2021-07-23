На улицах Петербурга начинается вакцинация бездомных от COVID-19

«За три часа работы первую дозу вакцины «Спутник V» должны получить несколько десятков человек, которые живут на улице или в приютах, у части из них нет документов, удостоверяющих личность, а значит, и возможности получать плановую медицинскую помощь, в том числе пройти вакцинацию, — говорится в поступившем 23 июля от организации пресс-релизе. — Всем, кто поставит прививку, на руки выдадут справку о том, что они получили первую дозу вакцины».

«Благотворительная больница» 23 июля анонсировала начало вакцинации бездомных на улицах Петербурга. Две машины социального патруля благотворительного фонда «Диакония» 26 июля доставят к месту вакцинации маломобильных людей. Распространять вакцину будут сотрудники городской поликлиники №49.

Как рассказал директор «Благотворительной больницы» Сергей Иевков, на улицах Петербурга, по разным оценкам, около 60 тысяч бездомных. Их вакцинация — важный шаг к достижению коллективного иммунитета.



«Двухкомпонентные вакцины делают людям, живущим на улице, в США и Европе. То есть это мировая практика. Замечательно, что теперь такое возможно и в Петербурге. Нам удалось добиться этого совместными усилиями», — прокомментировал акцию Иевков.

