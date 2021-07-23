Ночью в Петербурге перекроют движение по Гренадерскому мосту

В ночь с 23 на 24 июля в Петербурге, помимо переправ на Неве и Большой Неве, которые разводятся по графику, будет закрыт Гренадерский мост.



Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», с 1:30 до 4:30 24 июля для производства работ закроют для движения Гренадерский мост. Мосты через Неву и Большую Неву разведут по графику: