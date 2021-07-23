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Ночью в Петербурге перекроют движение по Гренадерскому мосту

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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В ночь с 23 на 24 июля в Петербурге, помимо переправ на Неве и Большой Неве, которые разводятся по графику, будет закрыт Гренадерский мост.

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», с 1:30 до 4:30 24 июля для производства работ закроют для движения Гренадерский мост. Мосты через Неву и Большую Неву разведут по графику:

  • Володарский мост — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45,
  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:20,
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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