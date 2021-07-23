В Кронштадте взялись за обновление Владимирского собора. Его реставрируют за 35 миллионов

В Кронштадте начинаются работы по реставрации собора Владимирской иконы Божией Матери. Объект находится в ведении КГИОП. Как сообщили 23 июля в пресс-службе Смольного, в 2021 году на реставрацию храма выделено 35,3 млн рублей. Работы выполняет АО «Петрос».



При подготовке проекта реставрации на объекте были зафиксированы многочисленные дефекты, в том числе участки утраченного штукатурного слоя на колокольне, карнизах и барабанах главок, неудовлетворительное состояние гранитной лестницы паперти. В процессе реставрации будет восстановлена штукатурная отделка фасадов и лепного декора. Утраты декора восполнят по сохранившимся аналогам в идентичном материале с окраской. Кроме этого, специалисты обновят гранитный цоколь и ступени паперти, очистят камень от загрязнений, восстановят изделия из чёрного металла, в том числе решетки окон цокольного этажа и козырьки. Также будут восстановлены деревянные элементы шатровой колокольни.

