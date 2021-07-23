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В Кронштадте взялись за обновление Владимирского собора. Его реставрируют за 35 миллионов

КГИОП выдал разрешение на реставрацию Владимирского собора в Кронштадте

В Кронштадте начинаются работы по реставрации собора Владимирской иконы Божией Матери. Объект находится в ведении КГИОП. Как сообщили 23 июля в пресс-службе Смольного, в 2021 году на реставрацию храма выделено 35,3 млн рублей. Работы выполняет АО «Петрос».

При подготовке проекта реставрации на объекте были зафиксированы многочисленные дефекты, в том числе участки утраченного штукатурного слоя на колокольне, карнизах и барабанах главок, неудовлетворительное состояние гранитной лестницы паперти. В процессе реставрации будет восстановлена штукатурная отделка фасадов и лепного декора. Утраты декора восполнят по сохранившимся аналогам в идентичном материале с окраской. Кроме этого, специалисты обновят гранитный цоколь и ступени паперти, очистят камень от загрязнений, восстановят изделия из чёрного металла, в том числе решетки окон цокольного этажа и козырьки. Также будут восстановлены деревянные элементы шатровой колокольни.

В настоящее время выдано разрешение КГИОП на проведение работ по сохранению памятника, идёт установка лесов. Как долго продлятся реставрационные работы, в сообщении не уточняется.

Комплекс построек Владимирского собора с часовней, домом церковнослужителей, службой, садом и оградой находится в исторической части Кронштадта и представляет собой пример церковного здания базиликального типа в русско-византийском стиле. Комплекс — объект культурного наследия регионального значения.

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