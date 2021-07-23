Как сообщают 23 июля в пресс-службе городского управления МЧС, спасатели получили информацию о возгорании в административном здании в 10:52.
Сведения о пострадавших пока не поступали.
К ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.
В Петербурге в доме на Крупской загорелись 100 «квадратов» кровли
В Невском районе Петербурга тушат пожар
В доме 40 на улице Крупской в Невском районе Петербурга загорелась кровля. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.
Как сообщают 23 июля в пресс-службе городского управления МЧС, спасатели получили информацию о возгорании в административном здании в 10:52.