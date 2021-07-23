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В Петербурге в доме на Крупской загорелись 100 «квадратов» кровли

В Невском районе Петербурга тушат пожар

В доме 40 на улице Крупской в Невском районе Петербурга загорелась кровля. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.

Как сообщают 23 июля в пресс-службе городского управления МЧС, спасатели получили информацию о возгорании в административном здании в 10:52.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

К ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.

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