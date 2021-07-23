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Петербургские водители дружно начали утро с «паровозиков». Один уворачивался от собаки

Три «паровозика» за утро собрали автомобилисты в Петербурге

Автомобилисты в Петербурге утром 23 июля организовали «флешмоб», устраивая массовые аварии на дорогах города. В двух случаях досталось припаркованным машинам.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги «Лада» собрала «паровозик» из четырех легковых автомобилей. На фото видно, что как минимум «Шкоде» хорошо помяли заднюю часть.

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Несколькими часами ранее у дома 6 по улице Уточкина грузовой фургон с рекламой мороженого собрал семь припаркованных машин, пишет Алексей. Участники группы тут же пошутили про ДТП «чисто в линию».

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А у дома 10, корпус 1, по улице Академика Константинова мужчина на Mercedes «увернулся от собаки и собрал джекпот», рассказал в комментариях участник группы Яша. Судя по фото, под удар попали 3–4 припаркованных автомобиля, особенно досталось «Фольксвагену», который к тому же выпихнуло на газон.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Gary
Не надо всех под одну гребенку. По трем дибилам по всем водителям не судят.
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