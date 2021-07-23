Мужчинам кажется, что они делят домашнюю работу поровну с женами

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У мужчин и женщин разные представления о распределении домашних обязанностей: мужья чаще утверждают, что домашняя работа распределена поровну, жены — что им приходится выполнять больше обязанностей. По данным опроса, 56% мужчин утверждают, что домашние обязанности в их семьях распределены примерно поровну, 37% — что больше работы по дому выполняет жена, 6% — что большее бремя быта лежит на них, мужьях. У женщин иной взгляд: 57% из них считают, что выполняют большую часть домашних обязанностей, 4 из 10 — что делят работу по дому поровну с супругом, 2% — что больше домашних дел на мужчине.

Только те мужчины, которые зарабатывают больше жен, чаще говорят, что их жены выполняют больше работы по дому (55%). Мужчин, которые выполняют больше бытовых обязанностей, мало среди семей с разным достатком — и даже среди домохозяйств, где мужчина зарабатывает значительно меньше жены или совсем не работает (15%). В той же ситуации, когда мужья получают меньше или не зарабатывают вовсе, о выполнении мужем большей части домашней работы рассказала только каждая десятая женщина, при этом 54% женщин в семьях с неработающими или мало зарабатывающими мужьями утверждают, что выполняют больше домашней работы. Жены вообще чаще утверждают, что бремя быта лежит по большей части на их плечах. Но есть исключения: среди женщин с зарплатой от 80 тыс. руб. больше тех, кто делит домашние обязанности поровну с мужем (50%). В семьях, где супруги зарабатывают примерно одинаково, о равном распределении обязанностей говорят большинство жен и мужей (53 и 70% соответственно).

Кто в вашей семье больше уделяет вниманию быту? Мужчина Женщина Поровну Отдали быт на аутсорс У меня нет семьи

Опрос был проведен компанией SuperJob в 555 населенных пунктах России среди людей, состоящих в браке.