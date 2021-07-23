Полицейские совместно с Росалкогольрегулированием, Роспотребнадзором и Росгвардией провели профилактические рейды на четырех рынках Петербурга. Как сообщили 23 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону, проверили Апраксин двор, Калининскую овощебазу и продовольственные рынки во Фрунзенском районе на улицах Салова и Софийской.
Рейд прошел накануне. В его ходе изъяли около 25 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, более 150 тысяч пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированной плодоовощной продукции.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кроме того, полицейские задержали около 100 иностранцев, которые нелегально находятся в РФ. Также удалось поймать 46-летнего мигранта, который находился в международном розыске по подозрению в совершении тяжкого преступления.