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На Петергофском такси припарковалось в столб, на Ветеранов «причалом» стала маршрутка

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Два водителя не смогли обойти препятствия на своем пути утром 23 июля в Петербурге. Одна из аварий собрала пробку из троллейбусов.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Петергофском шоссе легковое такси Uber съехало с дороги на газон и врезалось в фонарный столб. На кадрах с места ДТП видно сидящих рядом на траве людей, возможно, пассажиров. О пострадавших не сообщается.

А на проспекте Ветеранов автомобиль сервиса «Ситимобил» (со слов участников группы, это могло быть не такси, а каршеринг) врезался сзади в маршрутку К-227. Как уточняет очевидица Алена, авария произошла на остановке метро «Проспект Ветеранов» в начале девятого часа утра.

Из-за аварии на проспекте встали троллейбусы, ехавшие от Сортировочной. Задержка в движении составила около часа, восстановили движение только в 9:30, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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