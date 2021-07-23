Два водителя не смогли обойти препятствия на своем пути утром 23 июля в Петербурге. Одна из аварий собрала пробку из троллейбусов.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Петергофском шоссе легковое такси Uber съехало с дороги на газон и врезалось в фонарный столб. На кадрах с места ДТП видно сидящих рядом на траве людей, возможно, пассажиров. О пострадавших не сообщается.