Убийство женщины в Петербурге раскрыли по фото в соцсетях

Опубликованные в соцсетях снимки привели к убийце женщины. Дело не могли раскрыть десять лет. О выдавших убийцу фотографиях рассказал 23 июля замглавы Следственного комитета РФ Александр Клаус, ранее возглавлявший управление в Петербурге.



«В 2010 году во время предварительного следствия удалось получить только фотоизображение предполагаемого преступника. Спустя десять лет следователи сравнили изображение с фотографиями в соцсетях», — заявил Клаус агентству ТАСС.



Руководитель ГСУ имеет в виду убийство 39-летней жительницы Москвы в Красносельском районе Петербурга. 25 августа 2010 года на парковке проспекта Ветеранов на нее напали два человека и втолкнули в салон ее же «Форда Фокус». Виктор Борщев и Денис Жданов хотели всего лишь угнать машину, но женщина активно сопротивлялась и звала на помощь. Ее вывезли на окраину города и зарезали.

