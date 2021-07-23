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Убийство женщины в Петербурге раскрыли по фото в соцсетях

Опубликованные в соцсетях снимки привели к убийце женщины. Дело не могли раскрыть десять лет. О выдавших убийцу фотографиях рассказал 23 июля замглавы Следственного комитета РФ Александр Клаус, ранее возглавлявший управление в Петербурге.

«В 2010 году во время предварительного следствия удалось получить только фотоизображение предполагаемого преступника. Спустя десять лет следователи сравнили изображение с фотографиями в соцсетях», — заявил Клаус агентству ТАСС.

Руководитель ГСУ имеет в виду убийство 39-летней жительницы Москвы в Красносельском районе Петербурга. 25 августа 2010 года на парковке проспекта Ветеранов на нее напали два человека и втолкнули в салон ее же «Форда Фокус». Виктор Борщев и Денис Жданов хотели всего лишь угнать машину, но женщина активно сопротивлялась и звала на помощь. Ее вывезли на окраину города и зарезали.

Борщева и Жданова приговорили к 18 годам колонии каждого.

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Комментарии (1)

Капитан Очевидность2
А фотки лично, наверное, Бастрыкин на экране под лупой сравнивал?
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