Минздрав пообещал осенью опубликовать итоговые данные исследований «Спутника V»

Глава Минздрава рассказал, когда будут готовы итоговые данные по исследованию российских вакцин от COVID-19.



«Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчеты», — цитирует 23 июля заявление Михаила Мурашко ТАСС.



По его словам, информация по остальным препаратам будет готова в конце этого года или начале 2022-го.



Министр здравоохранения подчеркнул, что объем собранных сведений по поводу вакцин «колоссален». В России зарегистрированы 4 вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».