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Минздрав пообещал осенью опубликовать итоговые данные исследований «Спутника V»

Итоговые данные исследований российской вакцины «Спутник V» будут опубликованы к октябрю

Глава Минздрава рассказал, когда будут готовы итоговые данные по исследованию российских вакцин от COVID-19.

«Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчеты», — цитирует 23 июля заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, информация по остальным препаратам будет готова в конце этого года или начале 2022-го.

Министр здравоохранения подчеркнул, что объем собранных сведений по поводу вакцин «колоссален». В России зарегистрированы 4 вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Комментарии (4)

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Это по какому из этапов?
SapienS_Spora_Grib...
А зачем? Антиваксерам новый повод попереквакиватья, они все равно выкрутят как им надо и из контекста навыдирают. Вот ещё перед всякими отчитываться, если все равно не слушают!
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