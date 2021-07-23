Автобус насмерть задавил велосипедиста под Петербургом

Под колесами автобуса в Кировском районе Ленобласти погиб велосипедист. Об этом 23 июля сообщает 47news.



По предварительной информации, ДТП произошло в половине девятого часа вечера 22 июля на четвёртом километре дороги «Подъезд к станции Жихарево». Велосипедист двигался в попутном направлении, когда его сбил автобус ПАЗ. От полученных травм мужчина, которому накануне исполнился 41 год, скончался на месте.



По сведениям полиции, автобус принадлежит «Птицефабрике «Синявинская» из поселка Приладожский, за рулем был 47-летний водитель. Подробности происшествия выясняются.

