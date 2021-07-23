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Автобус насмерть задавил велосипедиста под Петербургом

Под колесами автобуса в Кировском районе Ленобласти погиб велосипедист. Об этом 23 июля сообщает 47news.

По предварительной информации, ДТП произошло в половине девятого часа вечера 22 июля на четвёртом километре дороги «Подъезд к станции Жихарево». Велосипедист двигался в попутном направлении, когда его сбил автобус ПАЗ. От полученных травм мужчина, которому накануне исполнился 41 год, скончался на месте.

По сведениям полиции, автобус принадлежит «Птицефабрике «Синявинская» из поселка Приладожский, за рулем был 47-летний водитель. Подробности происшествия выясняются.

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Комментарии (9)

260642011
Какой идиот разрешает велосипедные заезды на Приморском? Мало того, что они занимают одну полосу из двух, так они ещё уверены, что все их видят и объедут.
Alex000
Разгонялся, вихляя задом, и зацепил автобус?
Всё время этих ребят боюсь и объезжаю с приличным боковым, даже если разметку нарушать из-за этого приходится.
Ваня Иванов
Очередной дибил доказал,что он прав!
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