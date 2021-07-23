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Съел два пирога и забрал колбасу. В Петербурге ищут голодного квартирного вора

Квартирный вор объел хозяев на пироги и колбасу на Ириновском проспекте

В Петербурге неизвестный пробрался в чужую квартиру и опустошил холодильник. Полицейское расследование показало, что на десерт он питался мороженым.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне вечером владелица квартиры на Ириновском проспекте рассказала полицейским Красногвардейского района о необычном воре-домушнике. Он отжал стеклопакет, съел два пирога, прихватил три палки колбасы и что-то ещё, оставшееся незамеченным.

Квартира расположена на первом этаже. Из ценностей вроде ничего не пропадало, сообщила заявительница.

На место преступления вызвали кинолога. Служебная собака Есения обнюхала следы обуви на подоконнике и довела полицейских до брошенных на улице пачек с мороженым, которое вор, очевидно, уплетал на обратном пути.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Теперь в законе под каждый продукт питания нудно отдельную санкцию прописывать. За килограмм колбасы вареной - месяц исправительных работ, копченой - два.
261847251
Он людей от неправильного питания спасал!
3 палки колбасы! Нельзя столько колбасы есть!
А13579
Отец Фёдор стулья ищет.
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