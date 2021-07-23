Съел два пирога и забрал колбасу. В Петербурге ищут голодного квартирного вора

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне вечером владелица квартиры на Ириновском проспекте рассказала полицейским Красногвардейского района о необычном воре-домушнике. Он отжал стеклопакет, съел два пирога, прихватил три палки колбасы и что-то ещё, оставшееся незамеченным.



Квартира расположена на первом этаже. Из ценностей вроде ничего не пропадало, сообщила заявительница.



На место преступления вызвали кинолога. Служебная собака Есения обнюхала следы обуви на подоконнике и довела полицейских до брошенных на улице пачек с мороженым, которое вор, очевидно, уплетал на обратном пути.

