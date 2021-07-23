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Школьники пытались покончить с собой в детском лагере под Петербургом

В принадлежащем комитету по образованию Петербурга детском лагере двое воспитанников пытались покончить с собой. Их вовремя нашла вожатая.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне днём в детский оздоровительный лагерь «Зеленый огонёк» в деревне Мерево Лужского района Ленобласти приехали полицейские. Их вызвали после попытки суицида школьниками 2008 и 2009 годов рождения.

Воспитанников в ночь на 22 июля нашла вожатая — они сидели в туалете с характерными повреждениями и кровотечением.

Администрация лагеря решила не отправлять школьников в больницу. Их осмотрела местный врач, оценив состояние как удовлетворительное.

ДОЛ «Зеленый огонёк» входит в Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» комитета по образованию правительства Петербурга.

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Комментарии (4)

261844081
Сил вожатой и прибавку за качество работы
Spbru
Главное в причинах разобраться. Будьте добрее к окружающим и таких событий будет меньше.
Never
А не надо закрыть такой лагерь? И предварительно провести проверку - что же там происходит?!
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