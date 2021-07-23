Школьники пытались покончить с собой в детском лагере под Петербургом

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне днём в детский оздоровительный лагерь «Зеленый огонёк» в деревне Мерево Лужского района Ленобласти приехали полицейские. Их вызвали после попытки суицида школьниками 2008 и 2009 годов рождения.



Воспитанников в ночь на 22 июля нашла вожатая — они сидели в туалете с характерными повреждениями и кровотечением.



Администрация лагеря решила не отправлять школьников в больницу. Их осмотрела местный врач, оценив состояние как удовлетворительное.



ДОЛ «Зеленый огонёк» входит в Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» комитета по образованию правительства Петербурга.

