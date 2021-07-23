Названо число захоронений, связанных с Киевской оборонительной операцией

Свыше 1,3 тысячи воинских захоронений, расположенных на Украине, связаны с событиями лета-осени 1941 года, когда проводилась Киевская стратегическая оборонительная операция, но украинская сторона все больше отдаляется от своих обязательств по увековечению памяти павших, сообщило министерство обороны России. На сайте российского военного ведомства открылся мультимедийный раздел «Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра». Размещенные там документы рассказывают, как была увековечена память защитников Киева, очень многие из которых оказались в гитлеровском плену, пишет 22 июля РИА Новости.

«В настоящее время на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областей по российским данным расположены 7 378 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в которых покоится более 275 тысяч павших советских воинов и военнопленных. Из них более чем 1,3 тысячи мемориалов датированы событиями трагического 1941 года», — отмечает Минобороны. В новом разделе представлены учетные карточки некоторых из таких мемориалов. Так, согласно учетной карточке братской могилы в городе Смела Черкасской области, там на улице Фурманова захоронены около 30 тысяч советских военнослужащих и мирных граждан, погибших в немецком концлагере. Из всех погребенных здесь удалось установить имена только 9 человек. Возле захоронения в 1950 году была установлена скульптура воина-освободителя, снявшего головной убор и держащего на груди автомат. Как следует из другого документа, в братской могиле в городе Конотоп Сумской области захоронены около 27 тысяч советских военнопленных. В 1957 году рядом с захоронением был воздвигнут величественный памятник — четырехметровый постамент, на котором застыли фигуры матери с сыном.

