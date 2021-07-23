Названо число захоронений, связанных с Киевской оборонительной операцией

Свыше 1,3 тысячи воинских захоронений, расположенных на Украине, связаны с событиями лета-осени 1941 года, когда проводилась Киевская стратегическая оборонительная операция, но украинская сторона все больше отдаляется от своих обязательств по увековечению памяти павших, сообщило министерство обороны России.
На сайте российского военного ведомства открылся мультимедийный раздел «Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра». Размещенные там документы рассказывают, как была увековечена память защитников Киева, очень многие из которых оказались в гитлеровском плену, пишет 22 июля РИА Новости.
«В настоящее время на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областей по российским данным расположены 7 378 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в которых покоится более 275 тысяч павших советских воинов и военнопленных. Из них более чем 1,3 тысячи мемориалов датированы событиями трагического 1941 года», — отмечает Минобороны. В новом разделе представлены учетные карточки некоторых из таких мемориалов.
Так, согласно учетной карточке братской могилы в городе Смела Черкасской области, там на улице Фурманова захоронены около 30 тысяч советских военнослужащих и мирных граждан, погибших в немецком концлагере. Из всех погребенных здесь удалось установить имена только 9 человек. Возле захоронения в 1950 году была установлена скульптура воина-освободителя, снявшего головной убор и держащего на груди автомат.
Как следует из другого документа, в братской могиле в городе Конотоп Сумской области захоронены около 27 тысяч советских военнопленных. В 1957 году рядом с захоронением был воздвигнут величественный памятник — четырехметровый постамент, на котором застыли фигуры матери с сыном.
В двух захоронения в городе Хорол Полтавской области, карточки которых опубликованы в разделе, покоятся в общей сложности более 39 тысяч советских военнопленных. Документы свидетельствует, что некоторые из погребенных здесь погибли в ходе августовских оборонительных боев 1941 года на подступах к Киеву, другие — уже в плену в 1942 году. В учетной карточке одной из могил указано, что «количество захороненных округлено до тысячи, так как точного количества установить не удалось». На двух захоронениях в 1950-х годах были установлены массивные скульптуры, изображающие советских воинов. По различным оценкам, в захоронениях концентрационного лагеря «Хорольская яма» в общей сложности погребено более 90 тысяч человек, большинство из которых были красноармейцами.
Военные мемориалы, хранящие память о героическом прошлом советского народа, нередко подвергаются идеологическим нападкам в современной Украине, отмечает российское Минобороны.