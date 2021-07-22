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На Шлиссельбургском проспекте забил тёпленький фонтан размером с девятиэтажку

В Петербурге на Шлиссельбургском проспекте прорвало трубу

Очередной прорыв сняли очевидцы в Невском районе Петербурга. В Рыбацком внушительных размеров фонтан забил на Шлиссельбургском проспекте.

«22 июля в 13:55 в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обнаружили технологическое нарушение по адресу Шлиссельбургский проспект, 26 корп. 2», — рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты ликвидируют дефект, обеспечены все меры безопасности. Температура воды не превышала 40 градусов.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Рыбацком из-за прорыва трубы дорога превратилась в море.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Камушки "размером с девятиэтажку"? :))
266081655
"Тёпленькая пошла..." (С)
266081655
"...Температура воды не превышала 40 градусов." Ну да... Делов то.... Вот ежели была бы температура кипения, тогда да....... А так, рукотворные гейзеры - нормальное явление в Питере....
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