На Шлиссельбургском проспекте забил тёпленький фонтан размером с девятиэтажку

Очередной прорыв сняли очевидцы в Невском районе Петербурга. В Рыбацком внушительных размеров фонтан забил на Шлиссельбургском проспекте.
«22 июля в 13:55 в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обнаружили технологическое нарушение по адресу Шлиссельбургский проспект, 26 корп. 2», — рассказали в пресс-службе компании.
Специалисты ликвидируют дефект, обеспечены все меры безопасности. Температура воды не превышала 40 градусов.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Рыбацком из-за прорыва трубы дорога превратилась в море.