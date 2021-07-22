В Минздраве рассказали об осложнениях у переболевших коронавирусом

Переболевшие COVID-19 жалуются после лечения на различные осложнения, в том числе треть — на тромбозы.
Почти у 32 % переболевших наблюдается одышка, у 12,7 % — кашель, еще 13,5 % жалуются на боли в груди и тахикардию. При этом в Министерстве здравоохранения рассказали, что постковидный синдром появляется спустя четыре недели после выздоровления, пишет 22 июля «Интерфакс» со ссылкой на документ Минздрава.
Для профилактики синдрома специалисты рекомендуют переболевшим коронавирусной инфекцией пройти диспансеризацию.
Ранее сообщалось, что «дельта»-штамм коронавируса опасен для всех людей, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний, сахарного диабета и ожирения. По словам терапевта и клинического фармаколога, доктора медицинских наук Андрея Кондрахина, у пациентов, которые не сделали прививку, «иммунитет открыт».