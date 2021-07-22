В Минздраве рассказали об осложнениях у переболевших коронавирусом

Вот объясните мне, грешному. Всё инфополе забито учеными, вирусологами, врачами. Нет сомнения в их компетентности. Большинство из них про прививки говорят примерно одно и то же.



Прививка - это занесение в организм кусочков кода вируса тем или иным способом, либо, собственно, убитого вируса. По этим кусочкам организм должен научиться давать имунный ответ. И что без прививки этот имунный ответ и клеточная память ну ни насколько не эффективны...



Вопрос - если я заболел, то ко мне в организм попали не искусственно составленные кусочки, и не мертвый вирус, а самый что ни на есть живой, здоровый, агрессивный, нацеленный преодолеть все имунные барьеры и разместиться в моём организме надолго.



И мне пытаются сказать, что если мой организм, получив реальный живой вирус, распознал его и научился, в условиях реальной борьбы, его уничтожать, получает меньший иммунитет, чем от кусочков РНК, которые созданы искусственно и внедрены в мой организм полуподпольно?



Ну не знаю, что-то тут не сходится