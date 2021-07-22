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В Минздраве рассказали об осложнениях у переболевших коронавирусом

Переболевшие COVID-19 жалуются после лечения на различные осложнения, в том числе треть — на тромбозы.

Почти у 32 % переболевших наблюдается одышка, у 12,7 % — кашель, еще 13,5 % жалуются на боли в груди и тахикардию. При этом в Министерстве здравоохранения рассказали, что постковидный синдром появляется спустя четыре недели после выздоровления, пишет 22 июля «Интерфакс» со ссылкой на документ Минздрава.

Для профилактики синдрома специалисты рекомендуют переболевшим коронавирусной инфекцией пройти диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что «дельта»-штамм коронавируса опасен для всех людей, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний, сахарного диабета и ожирения. По словам терапевта и клинического фармаколога, доктора медицинских наук Андрея Кондрахина, у пациентов, которые не сделали прививку, «иммунитет открыт».

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Комментарии (7)

Foxit
У нас народ больше осложнений от прививки боится.
Альтруист-2
Вот объясните мне, грешному. Всё инфополе забито учеными, вирусологами, врачами. Нет сомнения в их компетентности. Большинство из них про прививки говорят примерно одно и то же.

Прививка - это занесение в организм кусочков кода вируса тем или иным способом, либо, собственно, убитого вируса. По этим кусочкам организм должен научиться давать имунный ответ. И что без прививки этот имунный ответ и клеточная память ну ни насколько не эффективны...

Вопрос - если я заболел, то ко мне в организм попали не искусственно составленные кусочки, и не мертвый вирус, а самый что ни на есть живой, здоровый, агрессивный, нацеленный преодолеть все имунные барьеры и разместиться в моём организме надолго.

И мне пытаются сказать, что если мой организм, получив реальный живой вирус, распознал его и научился, в условиях реальной борьбы, его уничтожать, получает меньший иммунитет, чем от кусочков РНК, которые созданы искусственно и внедрены в мой организм полуподпольно?

Ну не знаю, что-то тут не сходится
264527831
«Иммунитет открыт» для борьбы с болезнями, именно так следует понимать.
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