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Эмили Блант и Дуэйн Джонсон отправятся в приключенческий круиз по джунглям

С 29 июля в кино начнут показывать «Круиз по джунглям», весьма необычный приключенческий боевик с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях.

Фото: facebook.com/JungleCruise
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Джонсон играет лодочника, обитающего в джунглях Амазонки. Блант — девушку, которая просит его помочь добраться до спрятанного в лесах магического дерева. Ее цель — воспользоваться последним шансом для того, чтобы вылечить своего брата от страшной болезни. Эту душещипательность режиссер Жауме Кольет-Серра (он более всего известен по ужастикам вроде «Дитя тьмы») легко на экране смешивает с погонями, драками и опасными приключениями. В итоге, кажется, получился едва ли не первый настоящий семейный боевик, который и старичков не слишком возбудит, и детей не смутит кровищей.

6+

Иван Чувиляев

Фото: facebook.com/JungleCruise

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