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У «Народного» газелист сбил мужчину и сбежал. На асфальте осталась лужа крови

В Красносельском районе Петербурга «Газель» сбила пешехода

Водитель «Газели» поспешил скрыться после того, как наехал на мужчину у магазина «Народный» в Красносельском районе Петербурга. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях 22 июля. По их словам, на месте ДТП осталась большая лужа крови.

Как сообщили в ДЧ ГИБДД, около 15:30 у дома 14/117 по улице Партизана Германа 29-летний мужчина на «Газели» совершил наезд на 54-летнего пешехода, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. Водитель с места происшествия скрылся.

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