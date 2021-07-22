Десятилетнюю Веронику спасёт дорогая протонная терапия

На лечение Вероника с мамой приехали в Петербург. Здесь в НМИЦ им. В.А. Алмазова девочке в июле 2019-го провели операцию по удалению опухоли. Но после неё начались осложнения: Вероника перестала говорить, появилось косоглазие. Гидроцефалия сохранялась, и врачи установили шунт. Далее последовала химиотерапия и наступила долгожданная ремиссия.

Но через год произошёл рецидив. В феврале 2021 года Вероника с мамой вновь приехали в Петербург на обследование. Врачи сообщили: «Обнаружены признаки прогрессирования процесса в виде его массивного лептоменингиального распространения вдоль оболочек спинного мозга». Всё началось сначала.

Сейчас Вероника проходит лечение в Медицинском институте им. Березина Сергея, но на платной основе, поскольку не является ни жительницей Петербурга, ни даже гражданкой России. Она уже прошла 4 курса химиотерапии. Не обошлось без осложнений — после первого курса девочке пришлось менять клапан в шунте, и Вероника училась заново ходить, восстанавливала память.

Также врачи назначили девочке протонную терапию. И настоятельно рекомендуют провести её уже в начале августа. Это очень дорогое лечение, но без него полностью избавиться от болезни Вероника не сможет. При этом лечение не начнут, пока плата не будет внесена полностью.

Ресурсы семьи уже исчерпаны. Родители обратились в благотворительные фонды в надежде на помощь неравнодушных людей. Поддержку Веронике оказывает петербургский благотворительный фонд «Наши дети».