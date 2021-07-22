В Петербурге задержали юристов, которые выманили у пенсионеров более 10 миллионов рублей

В Петербурге полиция пресекла деятельность юридической фирмы, которая за деньги предлагала гражданам получить пенсию и улучшить жилищные условия, но не выполняла обещанного. На доверии жителей компания заработала более десяти миллионов рублей.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального главка 22 июля, от действий организации пострадали более полусотни граждан. Потерпевшие обратились в полицию с заявлением, в середине июня было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, фирма активно искала клиентов в период с начала 2020-го по июнь 2021-го. Прайс на услуги варьировался в пределах от 35 тысяч до двух миллионов рублей. Получив деньги, представители компании отказывались выполнять обязательства.
В рамках уголовного дела полицейские задержали работников юридической фирмы. Ими оказались 32-летняя жительница Самары и 34-летняя москвичка, а также 35-летний петербуржец. Решением суда генерального директора организации заключили под стражу, трех других подозреваемых отправили под домашний арест.