В Петербурге задержали юристов, которые выманили у пенсионеров более 10 миллионов рублей

В Петербурге полиция пресекла деятельность юридической фирмы, которая за деньги предлагала гражданам получить пенсию и улучшить жилищные условия, но не выполняла обещанного. На доверии жителей компания заработала более десяти миллионов рублей.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального главка 22 июля, от действий организации пострадали более полусотни граждан. Потерпевшие обратились в полицию с заявлением, в середине июня было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

