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В Петербурге задержали юристов, которые выманили у пенсионеров более 10 миллионов рублей

В Петербурге полиция пресекла деятельность юридической фирмы, которая за деньги предлагала гражданам получить пенсию и улучшить жилищные условия, но не выполняла обещанного. На доверии жителей компания заработала более десяти миллионов рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального главка 22 июля, от действий организации пострадали более полусотни граждан. Потерпевшие обратились в полицию с заявлением, в середине июня было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, фирма активно искала клиентов в период с начала 2020-го по июнь 2021-го. Прайс на услуги варьировался в пределах от 35 тысяч до двух миллионов рублей. Получив деньги, представители компании отказывались выполнять обязательства.

В рамках уголовного дела полицейские задержали работников юридической фирмы. Ими оказались 32-летняя жительница Самары и 34-летняя москвичка, а также 35-летний петербуржец. Решением суда генерального директора организации заключили под стражу, трех других подозреваемых отправили под домашний арест.

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Комментарии (3)

Thunder
Никогда не понимал, что в голове у таких одноклеточных. Если ты собираешься брать деньги и не выполнять обязательства, то жить твоему "бизнесу" - от силы 2 месяца. И если ты за это время не собираешь пару лямов баксов и не валишь в банановую республику - то ты вдвойне тупой.
SlawaPiter
Государство не терпит конкурентов. Грабить доверчивых граждан сугубо их прерогатива!
Агроном аэродрома
На святое покусились! На юристов! За такое можно и премии лишиться!
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