Финские учёные нашли антитела у заразившихся коронавирусом более года назад

Антитела после коронавирусной инфекции могут сохраняться в организме больше года. Такими выводами поделилось 22 июля Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL.

«У 97% лиц были антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса («шипы») через год после заражения. Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», — рассказали в THL.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у испытуемых ещё весной 2020 года с помощью ПЦР-теста, с тех пор они коронавирусом не болели и прививки до отбора проб не делали. Уровень антител через полгода исследовали у 1 292 человек, через год — у 367. 15% испытуемых из первой группы и 13% из второй переболели тяжело, с госпитализацией. У них уровень антител был значительно выше, чем у пациентов, которые перенесли заболевание в лёгкой форме. У всех тяжёлых пациентов нейтрализующие антитела сохранялись через год.