Финские учёные нашли антитела у заразившихся коронавирусом более года назад

Антитела после коронавирусной инфекции могут сохраняться в организме больше года. Такими выводами поделилось 22 июля Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL.
«У 97% лиц были антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса («шипы») через год после заражения. Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», — рассказали в THL.
Коронавирусная инфекция была обнаружена у испытуемых ещё весной 2020 года с помощью ПЦР-теста, с тех пор они коронавирусом не болели и прививки до отбора проб не делали. Уровень антител через полгода исследовали у 1 292 человек, через год — у 367. 15% испытуемых из первой группы и 13% из второй переболели тяжело, с госпитализацией. У них уровень антител был значительно выше, чем у пациентов, которые перенесли заболевание в лёгкой форме. У всех тяжёлых пациентов нейтрализующие антитела сохранялись через год.
«Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом нейтрализующие антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким», — говорит руководитель исследования Мерит Мелин.
На новые варианты коронавируса защита организма реагировала слабее.
«Защита от серьезных заболеваний, возникающих в результате инфекции или вакцинации, основана не только на антителах, но также на клеточном иммунитете и клетках памяти, которые активируются и вырабатывают антитела при встрече с патогеном», — объясняет Мелин.