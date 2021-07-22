FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Финские учёные нашли антитела у заразившихся коронавирусом более года назад

Антитела после коронавирусной инфекции могут сохраняться в организме больше года. Такими выводами поделилось 22 июля Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL.

«У 97% лиц были антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса («шипы») через год после заражения. Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», — рассказали в THL.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у испытуемых ещё весной 2020 года с помощью ПЦР-теста, с тех пор они коронавирусом не болели и прививки до отбора проб не делали. Уровень антител через полгода исследовали у 1 292 человек, через год — у 367. 15% испытуемых из первой группы и 13% из второй переболели тяжело, с госпитализацией. У них уровень антител был значительно выше, чем у пациентов, которые перенесли заболевание в лёгкой форме. У всех тяжёлых пациентов нейтрализующие антитела сохранялись через год.

«Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом нейтрализующие антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким», — говорит руководитель исследования Мерит Мелин.

На новые варианты коронавируса защита организма реагировала слабее.

«Защита от серьезных заболеваний, возникающих в результате инфекции или вакцинации, основана не только на антителах, но также на клеточном иммунитете и клетках памяти, которые активируются и вырабатывают антитела при встрече с патогеном», — объясняет Мелин.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Надо им Попову с Мурашкой в аренду сдать. Сразу тела потеряют.
260708081
Несомненно, собственный иммунитет важнее.
тов
Про это и говорили уже много раз, переболевшим не надо вакцинироваться.

Но безумным ваксерам надо переколоть всех.

Значит, это все уже не про здоровье, значит в вакцинах действительно есть какой-то сюрпризик от билла гейтса.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний