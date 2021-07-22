Роскачество нашло в России токсичные трусы

Среди популярных брендов нижнего белья в России далеко не все с блеском прошли испытания Роскачества. Проверка даже выявила опасные для здоровья трусы.

Как рассказали в ведомстве 22 июля, экспертизе подверглись изделия Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая Орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein.

В трусах Incanto выявили превышение допустимого содержания токсичного вещества стирола в 10 раз.