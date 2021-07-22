Роскачество нашло в России токсичные трусы

Среди популярных брендов нижнего белья в России далеко не все с блеском прошли испытания Роскачества. Проверка даже выявила опасные для здоровья трусы.
Как рассказали в ведомстве 22 июля, экспертизе подверглись изделия Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая Орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein.
В трусах Incanto выявили превышение допустимого содержания токсичного вещества стирола в 10 раз.
Проблемы с гигроскопичностью (способностью материала поглощать и удерживать влагу) выявлены у изделий «Дикой Орхидеи», Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Women’secret, Tezenis и Oysho. Исследуемый образец Women’secret показал низкую воздухопроницаемость.
Из безобидного: окраска Deseo, Milavitsa, Belle YOU, Women’secret оказалась некачественной — исследуемые модели неустойчивы к поту. У Vis-a-vis, Deseo, Milavitsa, Tezenis эксперты обнаружили недочёты в маркировке.
После получения информации о результатах исследования от Роскачества некоторые производители запустили дополнительные внутренние проверки.
В топ-9 товаров, к которым не возникло замечаний, вошли три торговые марки российского производства: Palmetta, Comazo, «Дефиле», а также три из Шри-Ланки: Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein. По одной торговой марке — китайские Uniqlo; вьетнамский Triumph; H&M из Бангладеш.
Перед испытаниями Роскачество также провело опрос среди потребителей. Выяснилось, что россиянки предпочитают классическую модель трусов, на втором месте по популярности — бикини. Стринги лишь на 8-м месте. Замыкают этот рейтинг панталоны (их купили бы два человека из сотни опрошенных).