Экс-глава штаба Навального* в Петербурге пожаловалась на провокаторов: ей порезали плакат и ударили сборщика подписей

Экс-глава штаба Навального* (*признан в России экстремистской организацией) в Петербурге Ирина Фатьянова, заявившая о намерениях участвовать в выборах в Законодательное собрание по округу на Петроградской стороне, сообщила о нападении на сборщиков её подписей. Инцидент произошёл возле станции метро «Петроградская».



«Напали на сборщика, который вчера был в полиции задержан. Дали по шее и телефон разбили», — сообщила она «Фонтанке» 22 июля. По словам очевидца происшествия (им стал корреспондент ЗАКС.Ру), у нападавших была на футболках нацистская символика.