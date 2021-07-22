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Экс-глава штаба Навального* в Петербурге пожаловалась на провокаторов: ей порезали плакат и ударили сборщика подписей

В Петербурге неизвестный с нацистской символикой порезал предвыборный плакат экс-главы штаба Навального*

Экс-глава штаба Навального* (*признан в России экстремистской организацией) в Петербурге Ирина Фатьянова, заявившая о намерениях участвовать в выборах в Законодательное собрание по округу на Петроградской стороне, сообщила о нападении на сборщиков её подписей. Инцидент произошёл возле станции метро «Петроградская».

«Напали на сборщика, который вчера был в полиции задержан. Дали по шее и телефон разбили», — сообщила она «Фонтанке» 22 июля. По словам очевидца происшествия (им стал корреспондент ЗАКС.Ру), у нападавших была на футболках нацистская символика.

Также, по словам Фатьяновой, неизвестные порезали ножом агитационный плакат возле станции метро «Чкаловская»: «Некий мужчина подбежал к нашему баннеру и изрезал его ножом. Сборщики не пострадали, а вот баннеру, похоже, конец». Очевидцы говорят, что на нападавшем также была одежда с нацистской символикой.

Для регистрации кандидатом-самовыдвиженцем Фатьяновой нужно собрать порядка 4 тысяч подписей. Ранее партия «Яблоко» заявляла о намерении выдвинуть активистку от своего объединения, это бы избавило её от необходимости собирать подписи. Однако в последний момент в партии отказались от выдвижения Фатьяновой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Владислав М
Провокаторы от власти?
Виталий Кувшинов
За Ирину!
Laska77
навальнята наняли маргинала за 10 рублев, а теперь орут о провокациях :))
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