Экс-глава штаба Навального* в Петербурге пожаловалась на провокаторов: ей порезали плакат и ударили сборщика подписей

Экс-глава штаба Навального* (*признан в России экстремистской организацией) в Петербурге Ирина Фатьянова, заявившая о намерениях участвовать в выборах в Законодательное собрание по округу на Петроградской стороне, сообщила о нападении на сборщиков её подписей. Инцидент произошёл возле станции метро «Петроградская».
«Напали на сборщика, который вчера был в полиции задержан. Дали по шее и телефон разбили», — сообщила она «Фонтанке» 22 июля. По словам очевидца происшествия (им стал корреспондент ЗАКС.Ру), у нападавших была на футболках нацистская символика.
Также, по словам Фатьяновой, неизвестные порезали ножом агитационный плакат возле станции метро «Чкаловская»: «Некий мужчина подбежал к нашему баннеру и изрезал его ножом. Сборщики не пострадали, а вот баннеру, похоже, конец». Очевидцы говорят, что на нападавшем также была одежда с нацистской символикой.
Для регистрации кандидатом-самовыдвиженцем Фатьяновой нужно собрать порядка 4 тысяч подписей. Ранее партия «Яблоко» заявляла о намерении выдвинуть активистку от своего объединения, это бы избавило её от необходимости собирать подписи. Однако в последний момент в партии отказались от выдвижения Фатьяновой.