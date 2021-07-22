Как сообщает «Дорожный инспектор» , около 15:40 на Володарском мосту мужчина лет 50 на автомобиле Suzuki Jimny не справился с управлением и столкнулся сначала с маршруткой ПАЗ, а затем с автобусом маршрута № 180, который стоял на мосту после столкновения с KIA и LADA, случившегося ранее.

Двойное ДТП с участием автобуса и маршрутки спровоцировало транспортный коллапс в Невском районе Петербурга вечером 22 июля. Один из водителей серьезно пострадал.

«"Джимник" с противоположной стороны через весь мост залетел под автобус. Похоже, его занесло по мокрому асфальту», — пишет участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Кирилл.

Первое ДТП с автобусом обошлось без пострадавших, второе, увы, нет. Водитель «Сузуки» получил тяжелые травмы, и его увезли в больницу.

Из-за аварий в плотных пробках встали сразу несколько улиц. По данным «Яндекс.Пробок», на Народной улице собрался затор от путепровода над железной дорогой, Октябрьская набережная встала к Володарскому мосту с обеих сторон, так же как и Дальневосточный проспект к Народной улице. В противоположную сторону стоит Ивановская улица.