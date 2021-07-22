FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Легковые и грузовики устроили флешмоб на Предтеченском мосту в Петербурге

Фото: читательница «Фонтанки» Анна
ПоделитьсяПоделиться

Сразу два похожих ДТП с грузовиками произошло днем 22 июля на мосту на границе Центрального и Фрунзенского районов Петербурга.

Как сообщает читательница «Фонтанки» Анна, на Предтеченском мосту на пересечении набережной Обводного канала с Тамбовской улицей с одной стороны и улицей Черняховского с другой, на расстоянии нескольких метров друг от друга столкнулись в общей сложности два легковых и два грузовых автомобиля. Судя по кадрам с места ДТП, участниками первой аварии стали пухтовоз и LADA Largus, а второй — еще одна легковая и автоцистерна с надписью «огнеопасно».

читательница «Фонтанки» Анна

Аварии явно не серьезные, но движение на мосту довольно оживленное, и проезду участники мешают. По данным «Яндекс.Пробок», на улице Черняховского и Предтеченском мосту в сторону Тамбовской движение плотное, а по обеим сторонам набережной — заторы.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: читательница «Фонтанки» Анна

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний