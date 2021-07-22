Сразу два похожих ДТП с грузовиками произошло днем 22 июля на мосту на границе Центрального и Фрунзенского районов Петербурга.
Как сообщает читательница «Фонтанки» Анна, на Предтеченском мосту на пересечении набережной Обводного канала с Тамбовской улицей с одной стороны и улицей Черняховского с другой, на расстоянии нескольких метров друг от друга столкнулись в общей сложности два легковых и два грузовых автомобиля. Судя по кадрам с места ДТП, участниками первой аварии стали пухтовоз и LADA Largus, а второй — еще одна легковая и автоцистерна с надписью «огнеопасно».
читательница «Фонтанки» Анна
Аварии явно не серьезные, но движение на мосту довольно оживленное, и проезду участники мешают. По данным «Яндекс.Пробок», на улице Черняховского и Предтеченском мосту в сторону Тамбовской движение плотное, а по обеим сторонам набережной — заторы.