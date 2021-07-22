В Перми кондуктор разрешал ездить в автобусе под номером 74 без билетов. В городском департаменте транспорта заявили, что не имеют отношения к акции внезапной доброты.



«По факту случившегося сотрудник был уволен. Департаментом транспорта проводится проверка», — рассказали 22 июля в ведомстве изданию «Подъем».

В департаменте подчеркнули, что акцию мужчина провел по собственной инициативе. За самоуправство санкции могут быть применены к перевозчику, если число неоплаченных билетов превысит допустимое значение.