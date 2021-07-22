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Кондуктор в Перми разрешил не платить за проезд при наличии маски. Его уволили

В Перми кондуктор пускал пассажиров без билетов при наличии маски

В Перми кондуктор разрешал ездить в автобусе под номером 74 без билетов. В городском департаменте транспорта заявили, что не имеют отношения к акции внезапной доброты.

«По факту случившегося сотрудник был уволен. Департаментом транспорта проводится проверка», — рассказали 22 июля в ведомстве изданию «Подъем».

В департаменте подчеркнули, что акцию мужчина провел по собственной инициативе. За самоуправство санкции могут быть применены к перевозчику, если число неоплаченных билетов превысит допустимое значение.

Автор: URA.RU / vk.com

Накануне издание «Ura.ru» утверждало, что кондуктор решил устроить бесплатный проезд «в честь своего увольнения». Единственным требованием к пассажирам было наличие маски.

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Комментарии (1)

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Акт гражданского самочувствия.
Респект.
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