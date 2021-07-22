Альфа, бета, гамма, дельта. В России зарегистрировали тест-систему для выявления основных мутаций коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о регистрации своей тест-системы для выявления штаммов коронавируса.
«Набор «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления генетических маркеров линий Delta (B.1.617.2, AY.1, AY.2), Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) и Gamma (P.1) был зарегистрирован», — сообщается 22 июля на сайте ведомства.
В ФМБА отметили, что их тест-система уникальна. Разработка позволяет выявлять генетические линии SARS-CoV-2 всего за два часа.
Набор «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» готов к серийному выпуску.
О разработке тест-системы для выявления основных мутаций коронавируса ФМБА сообщало в июне.