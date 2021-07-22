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Альфа, бета, гамма, дельта. В России зарегистрировали тест-систему для выявления основных мутаций коронавируса

ФМБА зарегистрировало тест-систему для выявления наиболее актуальных линий вируса SARS-CoV-2

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о регистрации своей тест-системы для выявления штаммов коронавируса.

«Набор «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления генетических маркеров линий Delta (B.1.617.2, AY.1, AY.2), Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) и Gamma (P.1) был зарегистрирован», — сообщается 22 июля на сайте ведомства.

В ФМБА отметили, что их тест-система уникальна. Разработка позволяет выявлять генетические линии SARS-CoV-2 всего за два часа.

Набор «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» готов к серийному выпуску.

О разработке тест-системы для выявления основных мутаций коронавируса ФМБА сообщало в июне.

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Комментарии (5)

Mikkä Karhunen
а что буквами называют,давайте сразу именами,ну например вон вирус Попова,а вот более заразный Голикова,а вон незаразный вирус песков
_MN_
Вот что значит для Клауса Шваба иметь верных и всегда готовых к услугам русских друзей с возможностями.
Alex000
альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, дзета, эта, тета, йота, каппа, лямбда, мю, ню, кси, омикрон, пи, ро, сигма, тау, ипсилон, фи, хи, пси, омега
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