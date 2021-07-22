В Лермонтовке расскажут про киноцитаты как фольклор и про кино-Петербург

Невский был главной «киношной» улицей страны: именно здесь в конце XIX века открылся первый стационарный кинотеатр. Для нового искусства поначалу не строили отдельных зданий, поэтому кинотеатры на Невском, в общем-то, не отличаются от жилых домов или магазинов, и было их на Невском намного больше, чем сейчас, но чаще они располагались во дворах, а первое время сбивали публику с толку, рекламируя себя вывеской «театр», без всякого «кино-».

Чем были первые кинотеатры для горожан и чем стали теперь, расскажет Алена Федюнина. Готовьте любимые киноцитаты — поговорим и о них, как о своеобразном виде городского фольклора. Своеобразном, потому что авторы «ушедших в народ» выражений, вообще-то, известны, значатся в титрах фильмов. Есть целые исследования на эту тему: например, советский народ до 1960-х «продержался» на цитатах из фильмов, снятых в 1930 — 1940-е, при Сталине. И только комедии 1960-х обновили наш киноцитатный запас.



Посмотрим на город и городской фольклор с необычного ракурса 27 июля в библиотеке им. Лермонтова (Литейный, 19), подробности на страничке «Открытой гостиной» во «ВКонтакте». Начало в 18:30.



Александра Шеромова

