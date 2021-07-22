Минпросвещения собирается начать учебный год в школах очно

Новый учебный год начнется в российских школах в очном формате. Об этом 22 июля заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.



При этом он уточнил, что планы еще могут измениться из-за коронавируса. «Конечно, будем смотреть по эпидемиологической ситуации, потому что прежде всего для нас приоритет — здоровье наших учеников, учителей, родителей учащихся. Но мы очень надеемся, что новый учебный год мы начнем в очном режиме», — подчеркнул Кравцов.



По его словам, в министерстве по-прежнему уверены, что «никогда информационная технология не заменит очный, традиционный формат обучения, общение учеников со своими учителями, общение учащихся между собой».

