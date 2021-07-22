FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Нехорошая погода на Дерибасовской. Мощный ливень превратил улицы Одессы в реки

Ночной ливень затопил Одессу

В ночь на 22 июля украинский портовый город оказался во власти стихии: ливень затопил улицы Одессы, сильный ветер повалил десятки деревьев.

«В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии», — сообщает местное издание «Думская Нет».

Автор: «Думская Нет»

Мощные потоки воды даже сбивали людей с ног.

Автор: «Думская Нет»

По информации Гидрометцентра, всего за час в Одессе выпал 31 миллиметр осадков.

Некоторые самолёты во время непогоды ушли в другие аэропорты. В некоторых районах отключили электричество.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

DEMOMON
Что-то в этом году много где аномалия с погодой. Россия, Америка, Германия, Африка, Китай. Кто следующий?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний