В ночь на 22 июля украинский портовый город оказался во власти стихии: ливень затопил улицы Одессы, сильный ветер повалил десятки деревьев.
«В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии», — сообщает местное издание «Думская Нет».
Автор: «Думская Нет»
Мощные потоки воды даже сбивали людей с ног.
Автор: «Думская Нет»
По информации Гидрометцентра, всего за час в Одессе выпал 31 миллиметр осадков.
Некоторые самолёты во время непогоды ушли в другие аэропорты. В некоторых районах отключили электричество.
Одесса...— Душечка (@lerik_dushechka) July 22, 2021
Где ж Данилов-то??? pic.twitter.com/6XH75H8qQH
Ах, Одесса, жемчужина у моря pic.twitter.com/u7kzmZiGXC— КОРОНАВИРУС ☢️ОДЕССА 🇺🇦 (@Virus19Korona) July 22, 2021