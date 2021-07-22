Следователи возбудили уголовное дело после падения 11-летней девочки с шестого этажа недостроя в деревне Горбунки в Ленобласти. Об этом 22 июля сообщили в Следственном комитете.



По информации следствия, инцидент произошел накануне, 21 июля, на территории объекта ООО «Стайл-Строй». Девочка в компании с другими подростками лазала по недостроенному зданию и упала с шестого этажа. Она госпитализирована с травмами, вред здоровью оценили как тяжкий. По данным 47news, девочка находится в реанимации.