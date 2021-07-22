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После падения 11-летней девочки с шестого этажа недостроем в Ленобласти заинтересовались следователи

Следователи возбудили уголовное дело после падения 11-летней девочки с шестого этажа недостроя в деревне Горбунки в Ленобласти. Об этом 22 июля сообщили в Следственном комитете.

По информации следствия, инцидент произошел накануне, 21 июля, на территории объекта ООО «Стайл-Строй». Девочка в компании с другими подростками лазала по недостроенному зданию и упала с шестого этажа. Она госпитализирована с травмами, вред здоровью оценили как тяжкий. По данным 47news, девочка находится в реанимации.

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«Следствием установлено, что данный строительный объект в нарушение действующих правил безопасности при ведении строительных работ не оснащен охранно-защитными ограждениями, предназначенными для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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