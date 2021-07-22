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«Фонтанка» проводит правовую онлайн-дискуссию «Оспаривание сделок» в прямом эфире

«Фонтанка» в прямом эфире на канале YouTube проводит XII правовую дискуссию «Оспаривание сделок». Дискуссии немного помешала эвакуация Арбитражного суда. Но после «разминирования» судья Илья Шевченко смог присоединиться к дискуссии.

Эксперты обсуждают последние тренды законодательства и судебной практики по признанию сделок недействительными, ничтожными, незаключенными или расторгнутыми по разным основаниям.

В ходе дискуссии участники обсуждают следующие вопросы:

  • Внеконкурсное оспаривание сделок банкрота: начало дискуссии. Илья Шевченко, судья АС СПб и ЛО.
  • Проблемы взыскания убытков, понесенных в связи с совершением невыгодных сделок контролирующим должника лицом. Екатерина Гуленкова, частнопрактикующий юрист, арбитражный управляющий.
  • Практика оспаривания погашения субординированных требований. Владимир Растегаев, ведущий юрист компании «Грифон».
  • Оспаривание сделок банков-банкротов и привлечение к ответственности их бенефициаров. Нина Семина, руководитель направления по работе с АСВ АК Позднякова.
  • Использование корпоративной структуры юрлица при злоупотреблении правом. Карина Сидорова (Епифанцева) Руководитель практики антикризисного управления и банкротства «Дювернуа Лигал»
  • Доказательства в спорах об оспаривании сделок. Марина Горлачева, партнер CLC.
  • Проблематика оспаривания сделок, совершенных представителем в ущерб интересам представляемого. Екатерина Токарева, адвокат, заместитель руководителя практик «Корпоративное право и M&A», «Разрешение споров», коллегии адвокатов Pen & Paper.
  • Внутрикорпоративное оспаривание сделок (сделки с заинтересованностью, крупные сделки). Татьяна Невеева, советник АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

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