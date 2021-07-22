«Фонтанка» проводит правовую онлайн-дискуссию «Оспаривание сделок» в прямом эфире

«Фонтанка» в прямом эфире на канале YouTube проводит XII правовую дискуссию «Оспаривание сделок». Дискуссии немного помешала эвакуация Арбитражного суда. Но после «разминирования» судья Илья Шевченко смог присоединиться к дискуссии.

Эксперты обсуждают последние тренды законодательства и судебной практики по признанию сделок недействительными, ничтожными, незаключенными или расторгнутыми по разным основаниям.

В ходе дискуссии участники обсуждают следующие вопросы: