В тибетском леднике нашли неизвестные науке вирусы возрастом 15 тысяч лет

Американские учёные провели анализ образцов льда, взятых в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Лёд там образовался 15 тысяч лет назад на высоте более
Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Microbiome, учёным пришлось разработать уникальный способ изучения замороженного биоматериала, чтобы не повредить генетический код вирусов при попытке извлечь его изо льда. Анализ показал, что только у четырёх образцов генетический код совпадает с научной базой данных известных вирусов — они относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.
При этом остальные 28 вирусов уникальны и не родственны друг другу. В их генетическом коде есть участки, позволяющие заражать клетки в условиях крайне низких температур. Учёные предполагают, что эти вирусы обитали в почвах и растениях, а не среди животных и людей.
В сообщении уточняется, что изучение вирусов и бактерий, скрытых многометровыми толщами льда, стало необходимостью в условиях меняющегося климата. Из-за глобального потепления ледники тают и могут высвободить множество микроорганизмов, которые тысячелетиями находились в естественной изоляции. Учёные пытаются понять, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для существующей экосистемы Земли.