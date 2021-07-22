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В тибетском леднике нашли неизвестные науке вирусы возрастом 15 тысяч лет

33 вируса обнаружили микробиологи на леднике в западном Китае

Американские учёные провели анализ образцов льда, взятых в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Лёд там образовался 15 тысяч лет назад на высоте более 6 700 метров над уровнем моря — в нём микробиологи обнаружили 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны науке.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Microbiome, учёным пришлось разработать уникальный способ изучения замороженного биоматериала, чтобы не повредить генетический код вирусов при попытке извлечь его изо льда. Анализ показал, что только у четырёх образцов генетический код совпадает с научной базой данных известных вирусов — они относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.

При этом остальные 28 вирусов уникальны и не родственны друг другу. В их генетическом коде есть участки, позволяющие заражать клетки в условиях крайне низких температур. Учёные предполагают, что эти вирусы обитали в почвах и растениях, а не среди животных и людей.

В сообщении уточняется, что изучение вирусов и бактерий, скрытых многометровыми толщами льда, стало необходимостью в условиях меняющегося климата. Из-за глобального потепления ледники тают и могут высвободить множество микроорганизмов, которые тысячелетиями находились в естественной изоляции. Учёные пытаются понять, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для существующей экосистемы Земли.

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Комментарии (4)

Yexela
Звучит как начало фильма-катастрофы...
DEMOMON
Ох, не копался бы я там...
А то потом на базе этих вирусов пострашнее короны чего изобретут.
Шихаэль Мумахер
теперь пусть ищут вакцину, должна быть где-то неподалёку
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