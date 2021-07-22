В тибетском леднике нашли неизвестные науке вирусы возрастом 15 тысяч лет

Американские учёные провели анализ образцов льда, взятых в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Лёд там образовался 15 тысяч лет назад на высоте более 6 700 метров над уровнем моря — в нём микробиологи обнаружили 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны науке.



Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Microbiome, учёным пришлось разработать уникальный способ изучения замороженного биоматериала, чтобы не повредить генетический код вирусов при попытке извлечь его изо льда. Анализ показал, что только у четырёх образцов генетический код совпадает с научной базой данных известных вирусов — они относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.

