Архивариус «Кино» расскажет про виниловое наследие группы

Какая пластинка «Кино» стала самой влиятельной, кто зарабатывал на творчестве группы, винилы которой выходили (редчайший случай) даже за рубежом, — 28 июля в филиале библиотеки Маяковского на Невском, 20, расскажет исследователь, коллекционер Александр Горностаев. Бесплатно, 12+

Само название группы было «продиктовано» обложкой к первому альбому. Нужно было одно слово, покороче, желательно в два слога. Представьте себе, как выглядел бы на дебютной пластинке паровоз букв первоначального названия группы — «Гарин и гиперболоиды». Название придумывали вместе с музыкантами из «Аквариума». Слово «Кино» было в числе кандидатов. Сначала отбраковали. Но светящиеся буквы «кино» на кинотеатре «Космонавт» убедили: слово годится. Всей группы было — два человека, они и изображены на том первом альбоме «45»: Цой и Рыбин. Записывали альбом подпольно в Доме пионеров Красногвардейского района, позже Цой скептически высказывался о качестве. Ну и что — потом ауттейки, отбракованные записи с разных альбомов, будут выходить отдельно и иметь особенную ценность.

Поклонники группы всё это прекрасно знают. Но архивариус группы «Кино» Александр Горностаев наверняка знает то, что многим неизвестно, хотя родился, когда Цою оставалось жить два года.



Слушаем лекцию «Виниловое наследие группы «Кино»» 28 июля в Отделе литературы по искусству и музыке Маяковки (Невский, 20). Подробности на сайте библиотеки. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

