FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Квартирный пожар на Будапештской отправил в больницу женщину

Фото: Алина
ПоделитьсяПоделиться

Пожар в жилой девятиэтажке тушили во Фрунзенском районе Петербурга в четверг, 22 июля. Ремонт ждёт две квартиры, без пострадавших не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Будапештской улице, 50, поступил в 11:12, к половине двенадцатого часа дня его потушили силами трёх расчётов. В двухкомнатной квартире обгорели кухня, коридор и комната.

Алина

Судя по фотографиям, которые прислали «Фонтанке» читатели, горела квартира на четвёртом этаже. Она и та, что этажом выше, остались без окон. Жители добавляют, что пожарные проверили пятый этаж и приступили к проливке. Соседей, у которых начался пожар, по их наблюдениям, в доме не было.

Тем не менее пострадавшие есть. В больницу увезли женщину, которая, по предварительной информации, отравилась угарным газом.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: Алина

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний