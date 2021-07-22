Пожар в жилой девятиэтажке тушили во Фрунзенском районе Петербурга в четверг, 22 июля. Ремонт ждёт две квартиры, без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Будапештской улице, 50, поступил в 11:12, к половине двенадцатого часа дня его потушили силами трёх расчётов. В двухкомнатной квартире обгорели кухня, коридор и комната.