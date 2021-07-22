Пожар в жилой девятиэтажке тушили во Фрунзенском районе Петербурга в четверг, 22 июля. Ремонт ждёт две квартиры, без пострадавших не обошлось.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Будапештской улице, 50, поступил в 11:12, к половине двенадцатого часа дня его потушили силами трёх расчётов. В двухкомнатной квартире обгорели кухня, коридор и комната.
Алина
Судя по фотографиям, которые прислали «Фонтанке» читатели, горела квартира на четвёртом этаже. Она и та, что этажом выше, остались без окон. Жители добавляют, что пожарные проверили пятый этаж и приступили к проливке. Соседей, у которых начался пожар, по их наблюдениям, в доме не было.
Тем не менее пострадавшие есть. В больницу увезли женщину, которая, по предварительной информации, отравилась угарным газом.