Приезжайте и оставайтесь. На Мальдивах для туристов введут налог на выезд

Одно из самых популярных пляжных направлений в мире — Мальдивы — станет в 2022 году ещё дороже. Местные власти со следующего года введут для туристов Departure Tax — налог на выезд.



Как сообщили 22 июля в Ассоциации туроператоров, новым налогом правительство Мальдивской республики заменит взимаемые сейчас в этой стране с путешественников аэропортовые сборы. Иностранцы, вылетающие экономклассом, заплатят 30 долларов, хотя в настоящий момент размер сбора в два раза ниже — 15 долларов.



Путешествующим в бизнес-классе придётся раскошелиться ещё больше — на 60 долларов, а для тех, кто летит в первом классе, размер Departure Tax составит уже 90 долларов. Самой большой ставка налога на выезд окажется для возвращающихся домой на частном самолете: с них будут брать по 130 долларов.

