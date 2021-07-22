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Приезжайте и оставайтесь. На Мальдивах для туристов введут налог на выезд

Налог на выезд для туристов введут на Мальдивах в 2022 году

Одно из самых популярных пляжных направлений в мире — Мальдивы — станет в 2022 году ещё дороже. Местные власти со следующего года введут для туристов Departure Tax — налог на выезд.

Как сообщили 22 июля в Ассоциации туроператоров, новым налогом правительство Мальдивской республики заменит взимаемые сейчас в этой стране с путешественников аэропортовые сборы. Иностранцы, вылетающие экономклассом, заплатят 30 долларов, хотя в настоящий момент размер сбора в два раза ниже — 15 долларов.

Путешествующим в бизнес-классе придётся раскошелиться ещё больше — на 60 долларов, а для тех, кто летит в первом классе, размер Departure Tax составит уже 90 долларов. Самой большой ставка налога на выезд окажется для возвращающихся домой на частном самолете: с них будут брать по 130 долларов.

При этом уточняется, что налог будет оплачиваться заранее: его включат в стоимость авиабилета. Пассажиров с дипломатической неприкосновенностью и детей до двух лет от уплаты сбора освободят.

Кроме налога на выезд, туристы, покидающие страну через международный аэропорт Велана в Мале, должны будут заплатить ещё 25 долларов — так называемый «сбор на развитие аэропорта».

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Комментарии (2)

daisychain
Лучше напишите про то, как Египту руки выкручивают, заставляя кормить московскую шаражку "безопасников", которые лично будут досматривать российские рейсы, и из-за этого к стоимости каждого билета приплюсуют 60 баксов.
То есть примерно так 5 штук к стоимости каждой путевки.
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