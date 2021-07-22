Рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака». Справедливый обменный курс российской валюты должен составлять около 30 рублей за доллар, сказано в исследовании британского журнала The Economist, опубликованном накануне, 21 июля.
Журналисты сравнивали валюты по «индексу бигмака». Он впервые был составлен в 1986 году. Считается, что это универсальный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, и везде он должен стоить одинаково.
Сейчас в США бигмак стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), а в России — 2,27 доллара (169 рублей). Таким образом, рубль недооценен на
Рубль оказался на втором месте среди самых недооцененных валют по «индексу бигмака»
Обменный курс российской валюты должен составлять около 30 рублей за доллар, подсчитал британский журнал The Economist
Рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака». Справедливый обменный курс российской валюты должен составлять около 30 рублей за доллар, сказано в исследовании британского журнала The Economist, опубликованном накануне, 21 июля.